La «privatización» de la seguridad en Parlamento y San Caetano enciende los ánimos policiales

El déficit de efectivos en la Unidad de Policía Adscrita (UPA) de Galicia, con un carencia de 160 funcionarios con respecto a la plantilla de 500 agentes en base a la que fue ideada en 1991, y las dificultades para cerrar un nuevo convenio con el Ministerio del Interior que permita ampliar el cuadro de personal de la ‘policía autonómica’ llevó a la Xunta a tomar la decisión de «retirar parte de los efectivos» que garantizaban la seguridad del Parlamento autonómico y San Caetano para llevar a cabo otras funciones, siendo sustituidos por seguridad privada. Así lo anunció el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, en una rueda de prensa celebrada el pasado 23 de octubre. Una decisión que ha caldeado los ánimos de los sindicatos policiales, como demostró esta mañana la Confederación Española de Policía que se concentró esta maána ante el Parlamento gallego para demandar el cese del «progresivo desmantelamiento» de la Unidad de Policía Adscrita.

«Consideramos inadmisible que se saque seguridad pública de edificios tan emblemáticos como el Parlamento de Galicia, que representa a todos los gallegos. La UPA lleva desde el 1991 realizando esas funciones pero antes quien lo cubría era la Policía Nacional. Siempre ha estado cubierto por seguridad pública y lo peor de todo es que esto puede ser el principio de muchos más recortes si no se llega a un acuerdo», lamentaba el secretario regional de la Confederación Española de Policía (CEP) en Galicia, Agustín Vigo.

Cabe recordar que el Ministerio demanda que la Xunta se haga cargo del 50% de los sueldos de los policías que se encuentran en esta unidad. Un punto en el que la Xunta no está de acuerdo. En este sentido el CEP, que ha criticado también la decisión del Gobierno relativa a la financiación, apunta que se está empleando a los policías y sus familias como «munición» en un conflicto político que les perjudica «enormemente».

