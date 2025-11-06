Roban una bobina de cable de cobre valorada en 6.000 euros en una obra de Oleiros: el Concello urge colaboración ciudadana
El presunto ladrón (o ladrones) aprovechó que los trabajadores tuvieron que abandonar la obra por una avería para sustraer la bobina
Una bobina de cable de cobre de 250 kilogramos. Esto es lo que han robado este pasado miércoles en Dexo (Oleiros), en la avenida Jiménez Herrero, lugar en el que dos electricistas municipales estaban trabajando para restablecer los cables de la iluminación pública.
El robo se produjo aprovechando que ambos trabajadores abandonaron el lugar sobre las 11.00 horas para atender una avería en otro punto del municipio. Cuando regresaron, apenas media hora después, la bobina ya no estaba. Esta está valorada en 6.340 euros.
Según informa el Concello de Oleiros en un comunicado, el robo fue denunciado a la Guardia Civil que, al igual que la Policía Local, se encuentran investigando lo sucedido para tratar de dar con los responsables del hurto.
Colaboración ciudadana
Debido al peso de la bobina robada, sería necesario un camión dotado de algún tipo de grúa, por lo que desde el Concello urgen colaboración ciudadana en caso de que algún vecino viese algo.
De ser así, ruegan que se lo comuniquen inmediatamente al 981 610 001.
