Agotado el Bono Activa Comercio tras solo dos días en funcionamiento

"Las compras se tienen que hacer en esta semana, porque normalmente el bono se agota en dos o tres días". Ya lo advertía este miércoles el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, y así ha sido.

La partida de 2,5 millones de euros del Bono Activa Comercio de la Xunta se ha agotado este viernes, solamente dos días después de su puesta en marcha el miércoles.

Esta nueva edición, la segunda de este año, se ha cerrado con una movilización de unos 8 millones de euros, según la estimación de la Xunta. Al acabarse esta partida, los bonos descargados y no empleados ya no podrán utilizarse.