Cinco ejemplos gallegos en la lucha contra la violencia de género, premio Meninas 2025

La Asociación Penitenciaria Concepción Arenal de Lugo, la delegación en Galicia de la ONG Accem, la Deputación de A Coruña, el IES Xesús Taboada Chvite de Verín, y la profesora y decana de la Facultade de Comunicación de la Universidade de Vigo (UVigo), Enma Torres-Romay, «representan a una Galicia feminista». Son las palabras con las que el delegado del Gobierno en la comunidad, Pedro Blanco, quiso distinguir a estas cuatro entidades al ser premiadas en la octava edición de los Meninas. Su labor se centra en la lucha contra «el machismo y la violencia contra las mujeres», al tiempo que velan «por la igualdad en todos los ámbitos», consideró el delegado.

Blanco presidirá el próximo 21 de noviembre el acto institucional de entrega de los mismos en el Hostal dos Reis Católicos en Santiago, tan solo unos días del 25-N, jornada en la que se conmemora la lucha contra la violencia de género. El jurado también concede 5 menciones honoríficas, una a nivel autonómico y cuatro provinciales. Entre estas distinciones destacan la fiscal general de Violencia sobre la Mujer en Galicia, María Elena Steinger, el Equipo EMUME de la Guardia Civil de A Coruña, el Viogen de la comandancia de Monforte de Lemos, o el agente Ramón Salvador Álvarez, entre otros.

Además, por tercera vez, los Meninas distinguen la labor de periodistas, empresas y proyectos de comunicación social gallegos que luchen por la erradicación de la violencia de género. En esta categoría, «Comunicación en Igualdade», la Delegación del Gobierno cuenta con la colaboración del Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia. Los premios conceden una sexta mención a Tareixa Navaza, figura clave en el periodismo radiotelevisivo de Galicia desde los años 60.

Los Reconocimientos Meninas se crearon en 2004 por el Gobierno de España y se conceden en la región gallega desde 2018. Las distinciones seleccionan a personas y entidades que destacan por su compromiso y su tesón en la lucha contra la violencia de género, en su apoyo a las víctimas y en su deber en favor de la igualdad, teniendo como escenario la celebración del 25-N.