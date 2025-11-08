Galicia es la cuarta comunidad que más acelera las listas de espera del Sergas: estas son las especialidades que más tardan

Armarse de paciencia, no queda otra. El sistema sanitario nacional se viene caracterizando, desde hace ya unos años, por un fuerte colapso que ralentiza los tiempos de espera para que los pacientes sean atendidos. Con todo, los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, que recabaron las cifras de la situación sanitaria de este año hasta el 30 de junio, se muestran esperanzadores en Galicia.

La gallega destaca por ser la cuarta comunidad con listas de espera más rápidas. Con 49.223 pacientes pendientes y un tiempo medio de 69 días aguardando, presenta uno de los mejores tiempos de todo el país, situándose por debajo de la media del Sistema Nacional de Salud (SNS), de 118 días. Solo un 4,2 % se ve obligado a esperar más de 6 meses, frente al promedio nacional del 19,6 %.

Distribución por especialidades

El informe del Gobierno también detalla cuáles son las áreas del Servizo Galego de Saúde (Sergas) que más tardan, que están más congestionadas o que, por el contrario, actúan con rapidez. Así, el traumatólogo y el oftalmólogo son los que más pacientes tienen en vilo para una operación —12.595 y 12.930, respectivamente—. En el otro lado, Dermatología y Cirugía Torácica destacan por tener los tiempos más cortos, con 612 y 196 personas en lista de espera, que serán intervenidas en un tiempo medio de alrededor de un mes.

Además, las operaciones que más tardan en llegar son las prótesis de cadera —con 1.542 personas pendientes y unos 80 días de espera— y la extirpación de amígdalas y adenoides —con un tiempo de espera de 101 días para 1.569 pacientes—. Frente a estas, la cirugía de quiste pilonidal, la de hernia inguinal o crural, la de las varices o la extirpación de vesícula son las que menos tardan, aproximadamente, unos 57 días.

En cuanto a las consultas con un especialista, Oftalmología también concentra el mayor número de pacientes esperando a ser atendidos. Según los datos del Ministerio, la especialidad que más rápido cita para consulta es Digestivo.