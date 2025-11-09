El coste de las 119.000 hectáreas quemadas este año: más de 200 millones

Galicia sufrió este año el mayor incendio de su historia, el de Larouco, que arrasó con 32.000 hectáreas, pero que fue uno más de la ola de fuegos que se cebó con la comunidad el pasado mes de agosto. El balance, a 3 de noviembre, es que las llamas arrasaron este año con 119.000 hectáreas y que además del coste medioambiental, tiene también un coste económico que se puede cifrar en al menos 208 millones de euros. Eso sin contar con los daños causados a las infraestructuras o a las edificaciones privadas.

El importe incluye la destrucción de madera y los costes de la extinción y responde a las cifras facilitadas por la Consellería do Medio Rural sobre el impacto económico de los grandes incendios —los que superan las 500 hectáreas— registrados en Galicia en 2022, que rebasaron por poco las 41.000 hectáreas. El coste por hectárea, según esos cálculos de la Xunta, ronda los 1.750 euros.

Pero esas son cifras conservadoras. El Ministerio para la Transición Ecológica, en una referencia a los incendios de 2006 en Galicia —recogida en su último informe sobre el impacto del cambio climático— eleva a 2.440 euros el coste de una hectárea quemada, lo que daría un montante de 290 millones de euros, si bien en esa referencia del Miteco se incluyen todas las consecuencias de los incendios y no solo los costes de extinción y madera. El Centro de Investigación Económica y Financiera (CIEF) de la extinta Caixa Galicia incluso incrementaba, en otro análisis específico, en 200 euros esa cantidad por hectárea.

El caso es que este año la comunidad ha sido muy castigada por los incendios. «Galicia no arde sola, a Galicia la queman, y esto no es inventarse una trama, es contar la verdad», espetó esta semana en el Parlamento la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, para hacer balance de la campaña.

La de este verano fue, en palabras de Gómez, una de las campañas «más duras por la duración, intensidad y simultaneidad» de incendios. El 45% de los fuegos y el 94% del terreno arrasado se produjo en agosto y el 35% de los focos se declaró por la noche. Hubo además 2.200 confinamientos y 400 evacuaciones durante la temporada.

Comparativa

Las cifras de monte quemado no aguantan comparación alguna en la última década, en la que ardieron 293.457 hectáreas. De ese total, el 40% (118.966 ha.) corresponde a 2025.

Salvo el actual año, las estadísticas muestran solo dos picos de una alta actividad incendiaria: fue en 2017 y en 2022, pero ni entre la suma de los dos ejercicios se llegó a la superficie consumida por las llamas en 2025. En 2017 se registró el desmedido fin de semana de entre el viernes 13 de octubre y el lunes 16 en el que ardieron aproximadamente 50.000 hectáreas. En todo el año se llegó a las 62.000. En el otro pico, en 2022, el balance final fue de 51.642 hectáreas quemadas.

Y en el resto de la década las cifras fueron muy contenidas, con 21.583 ha. en 2016 y 14.805 en 2020. En los demás no se superaron las 7.000 hectáreas.

Con ese cálculo de un coste de 1.750 euros por ha. quemada, el importe en la década 2016-2025 ascendería en total a 513 millones de euros en el cálculo más conservador.

En su último informe sobre el cambio climático, el Ministerio para la Transición Ecológica advierte de que la evolución de las condiciones meteorológicas supondrá un impacto directo sobre los montes y los bosques, ya que estarán más expuestos al fuego cuanto mayor sea el calentamiento, sobre todo en Galicia, pues concentra el 53% de toda la producción de madera de España.

El estudio también asegura que los incendios entre 2010 y 2018 en España, Portugal, Italia y Grecia supusieron un recorte de entre el 0,011% y el 0,018% en la tasa de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB).