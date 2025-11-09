Vogue convierte las calles de A Coruña en escenario de su editorial de otoño

Las calles de A Coruña se han colado en las páginas de Vogue España. La prestigiosa cabecera de moda ha elegido la ciudad como escenario de una de sus sesiones fotográficas para el número de noviembre, en la que explora "las tendencias más apetecibles de este año", según adelantó la revista en sus redes sociales.

El editorial, protagonizado por la modelo Georgina Grenville, combina siluetas voluminosas y tejidos con acabados exquisitos, que, en palabras de Vogue construyen "una elegante mezcla de estilos para no pasar desapercibida". La sesión cuenta con fotografía de Yago Castromil, estilismo de Bea Machado y maquillaje y peluquería a cargo de José Carlos González.

La publicación muestra distintas ubicaciones de la ciudad, como O Parrote, la plaza de la Fábrica de Tabacos, Puerta de Aires o la Ciudad Vieja. El equipo de Vogue agradece también la colaboración del NH Finisterre. La publicación, compartida en el perfil oficial de Instagram de Vogue España, acumula cientos de 'me gusta' y ha sido celebrada por numerosos coruñeses, que reconocen con orgullo los rincones de la ciudad en los fondos de las fotografías.

Con esta sesión, Vogue se suma a la lista de producciones nacionales e internacionales que han elegido A Coruña como localización, consolidando su imagen como ciudad cosmopolita, elegante y con una luz única para la moda y la fotografía.