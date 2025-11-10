Un nuevo temporal de viento y lluvia ya está a las puertas de Galicia: así será el tiempo los próximos días

Después de que la semana pasada el primer temporal del otoño dejara un reguero de incidencias por toda Galicia con vientos que llegaron hasta los 155 km/h, una nueva borrasca atlántica ya se sitúa a las puertas de nuestra comunidad. Un frente que, tal y como anticipan desde MeteoGalicia, barrerá el territorio gallego provocando lluvias persistentes y rachas de viento superiores a los 80 km/h.

📢Semana con alta probabilidade de chuvia no oeste peninsular e máis xeneralizadas a partir do xoves 13.



🌧️Chuvia durante varios días☔️Anticiclón retirado e dominio das borrascas🅱️

⚠️Forte vento do sur a partir do martes⬆️+80km/h

⚠️Situación complicada no litoral🌊#FelizSemana pic.twitter.com/PdrgXwFQkj — MeteoGalicia (@MeteoGalicia) November 9, 2025

Situación inestable este lunes

Este lunes estará marcado por la inestabilidad atmosférica. Según explican desde el servicio de meteorología gallego, durante la mañana se esperan lluvias generalizadas, las cuales irán perdiendo intensidad a medida que pasen las horas con la aparición de alternancia de nubes y claros. Las temperaturas mínimas han ascendido -Lugo 11º, Santiago 12º, Ourense 12º- y las máximas apenas tendrán cambios y rondarán los 14º en las siete grandes ciudades gallegas. El viento soplará moderado en la costa, pudiendo cambiar fuerte durante la noche en la Costa da Morte.

Unha borrasca irase aproximando a #Galicia e manterase estacionaria ao noroeste.



▫️Hoxe, ceos parcialmente nubrados e chuvascos.

▫️Mañá ventos fortes do sur⚠️ Ondas por riba de 5 m ao oeste.

▫️Chuvias localmente fortes a partir do mércores⚠️



Acumulados 24h de hoxe a xoves 👇 pic.twitter.com/rVfyfK8A6F — MeteoGalicia (@MeteoGalicia) November 10, 2025

El martes nuevo temporal de viento y lluvia

Este martes una borrasca situada al oeste de Irlanda traerá un nuevo temporal de viento y lluvia a Galicia. El día comenzará con cielos parcialmente nublados en buena parte del territorio, con la excepción de algunos claros al norte de la provincia de Lugo. En la franja atlántica las precipitaciones serán más generalizadas, las cuales serán persistentes y se intensificarán por la noche y durante la madrugada del miércoles. Las temperaturas mínimas volverán a ascender ligeramente y las máximas continuarán sin cambios. En cuanto al viento, sí que habrá que estar a alerta, ya que, la previsión, es que soplará fuerte de componente sur, con rachas muy fuertes en zonas altas y en la costa que podrán superar los 80 km/h.

La entrada de una nueva borrasca este martes provocará vientos que podrán superar los 80 km/h / Antonio Hernández

El miércoles continuamos bajo el dominio de las borrascas atlánticas

El pronóstico de MeteoGalicia para este miércoles no atisba muchos cambios en nuestra comunidad, puesto que, la situación de dominio de las borrascas atlánticas y la amenaza de la posible llegada de un frente estacionario, podría mantener esta situación durante varios días en Galicia. Mientras tanto, la del miércoles será una nueva jornada de viento y lluvia en la que los cielos estarán parcialmente nublados con precipitaciones que serán más abundantes en las provincias de Lugo y Ourense. Las temperaturas no tendrán cambios significativos, pero, las rachas de viento, podrán volver a superar los 80 km/h en zonas altas y costeras.