Entra en vigor el encierro de aves de corral en 40 concellos por la gripe aviar

Las medidas especiales de prevención frente a la gripe aviar dirigidas a particulares entran hoy en vigor en cuarenta ayuntamientos gallegos. Hasta nuevo aviso, las aves de corral tendrán que quedar confinadas y no se podrán criar al aire libre. Desde enero, esta enfermedad mantiene confinadas a las gallinas de 11 concellos gallegos declarados zona de especial riesgo (ZER).

La decisión la ha adoptado el Ministerio de Agricultura al llegar la época de migración de las aves que pasan por España en su ruta hacia África. De esta forma, el Departamento que lidera Luis Planas autorizó la ampliación del confinamiento a 29 nuevas localidades situadas en zona de especial vigilancia (ZEV). Solo se permitirá mantener las gallinas fuera de instalaciones cerradas si están protegidas con mallas o telas pajareras que impidan el contacto con aves silvestres y si se alimentan y beben bajo techo. Además, queda prohibido dar de beber a las aves con agua procedente de depósitos o fuentes accesibles a aves silvestres, salvo que haya sido tratada o desinfectada.

Los concellos en los se aplican estas restricciones son: A Illa de Arousa, Cambados, O Grove, Meaño, Ribadumia, Sanxenxo, Vilanova, Xove, Cerceda, Ordes, Tordoia, A Guarda, Marín, Meis, Moaña, Poio, Pontevedra, Redondela, O Rosal, Soutomaior, Tomiño, Tui, Vilaboa, Vilagarcía, Cariño, Dumbría, Mazaricos, Ortigueira, Porto do Son, Rianxo, Ribeira, Vimianzo, Zas, Ribadeo, Trabada, A Porqueira, Rairiz de Veiga, Sandiás, Vilar de Santos y Xinzo de Limia.

Serán algo más de 27.000 los gallineros domésticos que tendrán que confinar sus aves en estos ayuntamientos. Por el momento en la comunidad solo se detectaron casos de la enfermedad en aves silvestres. Según los datos del Ministerio, en lo que va de 2025 hubo 9 casos, de los más de 60 registrados en todo el país.

El Ministerio ha recordado la necesidad de extremar las medidas de bioseguridad en las explotaciones avícolas, especialmente aquellas destinadas a evitar el contacto con aves silvestres, así como reforzar la vigilancia pasiva, y notificar cuanto antes cualquier sospecha de enfermedad a los servicios veterinarios oficiales. También ha recordado que las comunidades autónomas son las que tienen las competencias en sanidad animal, por lo que pueden determinar otras medidas complementarias para reforzar la protección contra esta enfermedad en sus regiones y evitar así su propagación.