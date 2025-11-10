El trabajo en Santiago se paga un 16% más que la media gallega

Aunque a algunos empleadores no les guste, uno de los principales interrogantes con los que un candidato afronta una entrevista laboral es el de ¿cuál será mi sueldo? En Galicia, la respuesta a esta pregunta puede variar en gran medida dependiendo del lugar en el que se ubique el centro de trabajo. Así lo refleja el Estudo de Salarios publicado por el Instituto Galego de Estatística referente al año 2023, en el que se cifra en un 16,8% la diferencia salarial entre los trabajadores en Santiago y los del conjunto de la comunidad.

El salario bruto anual es de media en la capital gallega de 25.397 euros, mientras que el promedio de la comunidad no supera los 22.000. Únicamente A Coruña cuenta con una media salarial superior a la de Santiago, con 25.468 euros brutos anuales.

Cabe mencionar, eso sí, que el trabajo en las ciudades gallegas tiene una remuneración superior a la de la media de la comunidad, con la única excepción de Lugo, donde el sueldo bruto anual es de 21.030 euros de media.

Sin embargo, el Estudo de Salarios refleja también una brecha de género ligeramente más elevada en la capital gallega con respecto al promedio autonómico. La remuneración por hora trabajada de una mujer en Santiago es de media de 10,3 euros por los 11,8 que cobran los varones. Es decir, el género masculino cobra un 14,5% más que el femenino. Mientras, a nivel gallego, esta distancia es del 13%, con los 9,2 euros que cobran las mujeres gallegas de media y los 10,4 que perciben los hombres.

Finanzas y comunicación

Desde el punto de vista laboral, si algo caracteriza a Santiago es, por su condición de capital de la comunidad, la gran cantidad de funcionarios que desarrollan su vida profesional en ella. Sin embargo, la estadística publicada por el IGE refleja también que los empleados públicos no son los trabajadores mejor pagados de la ciudad.

Los 13,2 euros por hora que perciben los trabajadores de la administración pública están por debajo de la remuneración que perciben los empleados de las finanzas, con 19,8 euros por hora, y de la de los trabajadores del sector de la comunicación, con 14 euros por hora. En sentido contrario, los ámbitos que cuentan con un salario menor por hora son los del comercio al por menor, con 9,6 euros, y los del transporte, hostelería y almacenaje, con 7,5 euros.