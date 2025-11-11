Casi 15.000 nuevos habitantes en Galicia: la llegada de más extranjeros aumenta la población gallega

La población gallega va al alza, tanto en comparativa interanual como intertrimestral, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En el mes de octubre se llegó a 2.726.314 personas en Galicia. De esta forma, son 14.652 habitantes más que en 2024.

Este incremento se debe en su totalidad a un avance de la población extranjera, que se eleva a 187.767 individuos, 20.689 más que el año pasado. En cambio, hay unos 6.000 habitantes de nacionalidad española —no todos gallegos— menos que en 2024, computándose 2.538.547.

Aumento en los últimos tres meses

Por su parte, la población de Galicia se incrementó en un 0,2% desde julio, suponiendo 5.576 personas más. Un porcentaje casi idéntico al avance de un 0,21% de la media estatal.