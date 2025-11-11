Así es el Belén viviente más grande de Europa: a solo una hora de Galicia y con más de 800 figurantes

Con el mes de noviembre llegando a su ecuador son muchos los que empiezan a pensar ya en una de las épocas más especiales del año, la Navidad. Los más madrugadores no tendrán que esperar mucho, y es que Vigo encenderá sus luces este sábado 15 de noviembre, marcando, en palabras de Abel Caballero, el inicio de la Navidad en el planeta: "Ese día se encienden las luces de Navidad de todo este planeta", señalaba el alcalde vigués la pasada semana durante el anuncio oficial del día del encendido las luces navideñas.

Empeñado en hacer de la Navidad viguesa la mejor del mundo, con las mejores luces o incluso el árbol más grande del mundo (algo que, de momento, parece que se le resiste), lo que sí es cierto es que hay algo en lo que no podrá competir y es en contar con el Belén viviente más grande de Europa.

Para encontrarlo debemos cruzar la frontera con Portugal, y es que nuestros vecinos del sur no se quedan atrás con la llegada de la Navidad. Si en Vigo es esperada, en Portugal, el Natal es toda una religión. No en vano, este año incluso se adelantaron a Caballero para encender antes las luces (ya lo hicieron Ermesinde, el día 7, y Viana do Castelo, el día 8) y pueden presumir de contar con el Papá Noel más grande y más pequeños del mundo, ambos en Águeda.

Papá Noel más grande del mundo, en Águeda / Câmara Municipal de Águeda

Pero uno de los grandes tesoros navideños portugueses está en el pequeño pueblo de Priscos, situado a unos 10 kilómetros de Braga, donde disfrutar de una cita navideña e imperdible: el Belén viviente más grande de Europa.

Más de 800 figurantes y 90 escenarios

Más de 800 figurantes dan vida cada año a una recreación monumental que ocupa 30.000 metros cuadrados y cuenta con más de 90 escenarios, permitiendo a los visitantes viajar en el tiempo durante su recorrido y descubrir la historia de las culturas egipcia, judía, romana, asiria, griega y babilónica con un gran nivel de detalle.

'Presépio ao Vivo' de Priscos, el Belén viviente más grande de Europa / Cedido

Además, durante la visita también se podrán observar algunos de los oficios tradicionales de la época: herreros forjando hierro, zapateros arreglando sandalias, alfareros moldeando barro, panaderos amasando la harina o tejedoras trabajando en el telar nos transportarán a una época pasada.

Sin embargo, la gran estrella del recorrido es la gruta principal, una cueva de más de diez metros de ancho que alberga la escena más esperada: María, José, el Niño Jesús, el buey y la mula.

El Presépio ao Vivo de Priscos ofrece además a los visitantes cuatro grandes espectáculos: la Boda Judía, la Procesión de la Luz, el Juicio y el Funeral. Todo esto combinado con una gran oferta gastronómica. En las casas judías y romanas se podrán probar el pan de César, el hidromiel, la Posca (una bebida romana a base de agua y vinagre), las castañas asadas, el licor de guinda, los dulces judíos o el célebre flan de Abade de Priscos.

Fechas y horario del 'Presépio ao Vivo' de Priscos

El Belén viviente de Priscos se inaugurará el próximo domingo 14 de diciembre y permanecerá abierto hasta el domingo 11 de enero en el siguiente horario:

'Presépio ao Vivo' de Priscos, el Belén viviente más grande de Europa / Cedida

Domingo 14 de diciembre , de 11.00 a 18.00 horas (hora portuguesa).

, de 11.00 a 18.00 horas (hora portuguesa). Sábado 20 de diciembre , de 14.30 a 17.30 horas.

, de 14.30 a 17.30 horas. Domingo 21 de diciembre , de 15.00 a 18.00 horas.

, de 15.00 a 18.00 horas. Jueves 25 de diciembre , de 16.00 a 18.30 horas.

, de 16.00 a 18.30 horas. Sábado 27 de diciembre , de 14.30 a 17.30 horas.

, de 14.30 a 17.30 horas. Domingo 28 de diciembre , de 15.00 a 17.30 horas.

, de 15.00 a 17.30 horas. Jueves 1 de enero , de 16.00 a 18.30 horas.

, de 16.00 a 18.30 horas. Domingo 4 de enero , de 15.00 a 18.00 horas.

, de 15.00 a 18.00 horas. Sábado 10 de enero , de 20.00 a 22.30 horas.

, de 20.00 a 22.30 horas. Domingo 11 de enero, de 15.00 a 18.00 horas.

En años anteriores, el precio para acceder ha sido de 5 euros para los mayores de 16 años, mientras que los menores accedían al mismo de manera gratuita.