Buscan a una vecina de Carballo desaparecida desde el sábado
Su familia cree que su rastro se perdió entre el concello carballés y el barrio de Novo Mesoeiro de A Coruña
La Guardia Civil de Carballo, en colaboración con la Asociación de Vecinos de Novo Mesoiro de A Coruña mantiene activa la búsqueda de María Teresa Pérez Penas, una mujer de 79 años en paradero desconocido desde el pasado sábado, 8 de noviembre.
Según la organización vecinal de Novo Mesoeiro, su rastro se perdió entre el barrio coruñés homónimo y la localidad de Carballo. Es posible que fuese a visitar a una amiga residente en Novo Mesoeiro.
María Teresa mide 1,60 metros, es de complexión delgada, tiene el pelo largo, ondulado y de color castaño, y sus ojos son marrones. Desde el pasado sábado su familia no tiene noticia de su localización, por lo que las autoridades y los vecinos solicitan la colaboración ciudadana para encontrarla.
La Guardia Civil ha solicitado que cualquier persona que pueda aportar algo de información que se ponga en contacto con los teléfonos 981 70 40 65 o al 062. La Asociación de Vecinos de Novo Mesoiro insiste en la importancia de difundir el mensaje y el cartel oficial de búsqueda para facilitar su búsqueda.
