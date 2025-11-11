Cazan al 'Fernando Alonso' de Ferrol circulando a 214 km/h en un tramo limitado a 90

Un dispositivo de control de velocidad realizado por el Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Ferrol en la carretera AC-862, ha terminado cazando al 'Fernando Alonso' de Ferrol cuando circulaba a 214 km/h en un tramo limitado a 90 km/h a los mandos de un vehículo de alta gama.

Una vez detectado y ante la imposibilidad de interceptarlo e identificarlo, la investigación de este suceso fue derivada al Grupo de Investigación y Análisis del Tráfico (GIAT) que, tras realizar las pesquisas pertinentes, lograron finalmente localizar a la persona que iba al volante del coche en ese momento, procediendo a su investigación como presunto autor de un delito contra la seguridad vial.

Pena de prisión y retirada de carnet

Desde el sector de Tráfico de Galicia recuerdan que el artículo 379 del Código Penal estipula que, “el que condujere un vehículo de motor a velocidad superior en sesenta kilómetros por hora en vía urbana o en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días", y en cualquier de los dos casos, también conllevará "la privación del derecho a conducir vehículos a motor por tiempo superior a uno y hasta cuatro años”.