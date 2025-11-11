Un gallego se queda a las puertas de la gran final de ‘Masterchef Celebrity 10’: “Te ha faltado creértelo”

Galicia se queda fuera de la final de Masterchef Celebrity 10. La razón: el lucense José Manuel Parada –conocido por haber presentado entre 1995 y 2004 Cine de Barrio–, el único gallego que quedaba vivo en el concurso tras la eliminación del cómico pontevedrés David Amor, ha sido expulsado esta semana del talent show culinario tras una aciaga noche en la que se ha sentido «absolutamente desbordado».

La semifinal del concurso de cocina por excelencia de la parrilla arrancó con una prueba en homenaje al champagne con el que poder abrir boca. En ella, los semifinalistas –el exfutbolista Miguel Torres, la periodista Mariló Montero, el escenógrafo y colaborador televisivo Quique Torito, el cantante Juanjo Bona y el presentador José Manuel Parada– tuvieron que replicar un plato del chef con una estrella Michelin José Manuel Miguel inspirado en su experiencia en Francia.

Un reto en el que cada uno de los concursantes contó con una ayuda especial. En el caso de Miguel, fue su madre, Maite; Mariló Montero tuvo la inestimable ayuda de su hermano Salvador, que valga la redundancia, poco le salvó; Quique Torito estuvo acompañado de su marido, Raúl; del apoyo de su pareja también disfrutó Juanjo, que compitió con el también exconcursante de OT 2023 Martin Urrutia; y José Manuel Parada lo dio todo junto a su prima María, aunque el resultado del plato de estos últimos, su Herencia familiar como ambos han bautizado, dejó mucho que desear.

«Malo no está, pero es otra cosa totalmente a lo que hemos pedido», dijo de su trabajo un jurado –en el que también se encontraba la sobrina del rey Felipe VI Victoria Federica– que dio por ganador de la primera prueba de la noche a un Quique Torito que decidió donar a la asociación sin ánimo de lucro daleCandELA los 4.000 euros del premio que recibió por imponerse en el reto al resto de concursantes.

Prueba de exteriores de las semifinales de 'Masterchef Celebrity 10'

Tras ello, llegó la prueba de exteriores, que también resultó ser la última por equipos de esta edición, la cual nos acercó hasta la localidad de Arriondas para visitar uno de los templos de la alta cocina asturiana: Casa Marcial. Este establecimiento galardonado con tres estrellas Michelin y una Estrella Verde abrió sus puertas al programa para dar de comer a 28 comensales de la familia del chef Nacho Manzano con un menú diseñado por el propio Manzano en el que se combinaba el respeto por la tradición, la valentía de la innovación y el amor por las elaboraciones bien ejecutadas.

Quique Torito y Mariló Montero formaron el equipo azul, Miguel Torres y Juanjo Bona el rojo, y José Manuel Parada ejerció la capitanía de ambos equipos después de que Quique Torito, como ganador del reto anterior, eligiese su rol en una prueba de exteriores en la que el resto de concursantes, ansiosos por conseguir un hueco en la gran final, desquiciaron al presentador natural de Monforte de Lemos –que era el único participante que conocía todas las recetas de la competencia– hasta el punto de amenazar con abandonar. Las amenazas quedaron simplemente en eso, en amenazas, gracias a los ánimos que Jordi Cruz le dio al gallego y el trabajo pudo salir adelante.

Eso sí, quienes mejor lo hicieron fueron los componentes del equipo azul, Quique Torito y Mariló Montero, los primeros en ser nombrados finalistas por los jueces, y eso que antes de arrancar la prueba, Pepe, Samantha y Jordi habían recalcado que, a pesar de que el cocinado sería por equipos, el veredicto se haría de forma individual.

«Absolutamente desbordado»

La decisión de unos jueces cada vez menos permisivos permitió tanto a Mariló Montero como a Quique Torito afrontar la última prueba de la noche desde la tranquilidad que aporta la galería. Más tensos, entre fogones, Miguel Torres, Juanjo Bona y José Manuel Parada se prepararon para luchar por seguir una semana más en el programa.

Para conseguirlo, tuvieron que recrear un postre con coliflor de la chef Mar Ibáñez –que a sus 21 años ya cuenta con una estrella Michelin– en una prueba en la que la presión por impresionar a los jueces se notaba en cada detalle. Así, Miguel Torres, Juanjo Bona y José Manuel Parada presentaron sus creaciones ante los jueces. Miguel fue el primero en presentar su trabajo al jurado –esta vez con la presencia a mayores de Mar Ibañez y el cantante Bertín Osborne–. Una obra «rica y para estar contento a pesar de estar descompensado». Acto seguido, José Manuel Parada presentó un postre cuyo nombre –Si me voy, me voy lleno– ya era un presagio de lo que estaba por ocurrir y, a pesar de que para los jueces el plato estaba «rico», estos le recriminaron que «se parece un kiwi a una castaña». «¿Qué te costaba de inicio tener buena actitud, lucharlo y pelearlo fuerte?», le espetó Jordi Cruz. «Llevo 11 semanas tratando de sacar la buena actitud. Hoy, cuando he visto todo lo que había que hacer, me he sentido absolutamente desbordado», respondió Parada. Por último, Juanjo dio a conocer su plato, una creación «estéticamente parecida al postre original y muy buena».

Después de deliberar, Pepe fue el encargado de anunciar el concursante que se quedaba a las puertas de la gran final de Masterchef Celebrity 10, y ese no era otro que el gallego José Manuel Parada. «Nos lo has dado todo en estas 11 semanas. En este último reto, creo que no te has visto capaz de replicar ese postre. Te superaba y te ha faltado creértelo, pero tienes capacidad para hacer eso y más, porque así lo has hecho toda tu vida», le dijo Pepe a Parada.

Emotiva despedida de José Luis Parada

El gallego protagonizó una de las despedidas más emotivas de la edición. Agradecido, un emocionado Parada quiso dejar claro, entre alguna que otra lágrima, que es importante entender que «por el trabajo renuncias a muchas cosas».

«Yo he renunciado a tantas cosas importantes, a estar cuidando a mi madre, a operarme de la vista… es que no he tenido vida. Ahora tendré más tiempo para mí», reconoció poco antes de dar a conocer su favorito de esta edición de Masterchef, que no es otro que Quique Torito. «Aunque nos ha tocado las narices y a veces lo hubiera matado, es el más completo», sentenció.