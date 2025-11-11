Mayor de 65 años y con un tractor de su generación: el perfil del accidentado

Aquel que pasee por cualquier aldea gallega podrá encontrarse con algún vecino de edad avanzada conduciendo su maquinaria. Por un camino, por una finca, con o sin otros pasajeros en el remolque, o con o sin elementos de la carrocería del vehículo, como pueden ser las propias puertas. Una estampa bastante común en buena parte del rural que la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 pone en el punto de mira, al cobrarse más de 50 vidas en los últimos cuatro años. Aunque en 2024 se aprecia un ligero descenso de la siniestralidad, se superó la centena de accidentes: 125 siniestros y 132 personas asistidas, sobre todo entre abril y agosto.

«Los siniestros provocados por carencias técnicas o del mantenimiento del vehículo o posibles imprudencias de la persona que conduce convierten los accidentes de tractor en una de las principales causas de mortalidad en el campo», advierte Urxencias Sanitarias en un comunicado. A esto hay que añadir que cada vez los vecinos de las aldeas de Galicia son más mayores, y el prácticamente inexistente relevo generacional obliga a que muchos octogenarios sigan poniéndose al frente del volante del tractor a pesar de ver sus reflejos mermados por la edad.

Y es que así es el perfil del accidentado: un hombre mayor de 65 años, mayoritariamente oriundo de la provincia de A Coruña. Además, cuya máquina supera, con creces, la treintena, según los datos proporcionados por el Sergas, a los que tuvo acceso este diario.

Centenares de accidentes cada año

Coincidiendo con «este período del año en el que aumentan las horas de sol y los días son más largos», Urxencias Sanitarias de Galicia recuerda la importancia de «cumplir con las medidas de seguridad en la conducción de este vehículo agrícola». El año pasado fue Pontevedra la provincia que más accidentes registró, un total de 37, y los concellos donde más hubo fueron A Estrada y Mos, con cinco siniestros cada uno. Los siguen seguidos por O Barco de Valdeorras, Begonte, Marín, Pontevedra y Ribeira, según los datos ofrecidos por el Sergas.

Sin embargo, tanto en 2023 como en 2022, fue la de A Coruña la que más desgracias en tractor sufrió. En 2023, se atendieron 145 accidentes. La mayoría, en el municipio de Santa Comba. Después, Silleda, Baralla, Cerceda, A Fonsagrada, Ordes, O Pino, Ponteceso y Vila de Cruces. En la provincia de A Coruña la conducción imprudente de los tractores provocó 64 siniestros, lo que la sitúa a la cabeza.

Lo más común: volcar

Se trata de la causa más habitual en este tipo de accidentes. Desde Urxencias Sanitarias-061 advierten que «el vehículo debe disponer de una estructura homologada de protección, se debe poner el cinturón de seguridad y, regularmente, realizar un mantenimiento adecuado».

El personal sanitario de emergencias insiste en circular a una velocidad adecuada y «extremar la precaución en caminos en mal estado» para evitar volcar.

Además, en caso de sufrir envolcaduras, el 061 recomienda al conductor permanecer en el interior de la cabina, «mientras se agarra fuertemente al volante o a una estructura similar». Es muy importante no saltar cara el exterior para evitar posibles lesiones.