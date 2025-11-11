«El Netflix del Sergas»

Mujer de 23 años. Artritis indeterminada. Cita en reumatología cada seis meses, a la espera de un cambio de tratamiento. Varón de 48. Recientemente diagnosticado de diabetes mellitus. Todavía tiene complicaciones para cambiarse su parche de insulina. Embarazada de 32 semanas que quiere tener más información sobre la lactancia materna exclusiva, pero no se fía de lo que lee en Internet. Treintañera lleva un lustro con migrañas y ya no sabe qué más hacer para aliviarlas. Lleva citada para un encefalograma más de un año y tiene la prueba dentro de 1 mes, pero ya no recuerda las indicaciones.

¿Se imaginan que todas estas personas pudieran tener la información de su médico en su propio teléfono móvil al momento? Es posible, aunque cueste creerlo, y semejante a un canal de YouTube, pero el youtuber es su doctor resolviéndole dudas desde una nueva aplicación del Servizo Galego de Saúde (Sergas). Esa app se llama Share —compartir en inglés— «una herramienta que permite a los profesionales médicos prescribir formación para sus pacientes», explica Antonio Fernández-Campa, gerente de la Axencia Galega de Coñecemento en Saúde (ACIS). Cada facultativo puede hacer «recomendaciones individualizadas» para cada paciente, sin tener que atenderlo en una consulta que, quizás cuando llegue meses después, puede no ser necesaria porque el problema es otro, ha caducado o la duda ha obtenido una respuesta distinta.

Al fin y al cabo, uno de los objetivos del Sergas es ese: que las dudas de los pacientes no las responda una página web de dudosa fiablidad. «De esta forma, nos cercioramos de que acceden a contenidos testados por médicos, con fuentes contrastadas», indica Fernández-Campa. Una forma de evitar que busque en Internet cómo debe pincharse heparina si no tiene a tiempo una consulta en su centro de salud.

Inicialmente, Share nació como una «plataforma para toda la formación de los profesionales del Sergas en lo que se refiere a la autoformación», indican desde ACIS. Pero dos años después de crearse este repositorio para sanitarios, Sanidade acaba de abrir esta herramienta para los pacientes. «Decimos que es el Netflix de la formación sanitaria, porque el formato a la carta es muy parecido», destaca Fernández-Campa.

Una vez entrenados los sanitarios, quieren dar el salto a «formar a los pacientes», aunque por el momento solo hay contenido publicado para los enfermos o interesados en torno a tres temáticas: diabetes, lactancia materna y embarazo. Pero se puede acceder a los que ya estaban publicados antes en la web. «Más de 12.000 pacientes puideron ver los vídeos sobre el cambio de parches de la diabetes, con lo que vemos que este sistema funciona», destaca Fernández-Campa.

¿Cómo se utiliza?

Hay dos vías para visualizar tanto las publicaciones en abierto como las individualizadas. Por un lado, a través de la propia página web de Share. Por otro, en la aplicación SergasMóbil. «En el apartado de É-Saúde, hay una prescripción de formación dentro de la historia clínica, y ahí estará Share», explican desde ACIS.

Aparecerá si su médico considera que debe prescribirle esa información. «Esto también es útil para pruebas diagnósticas. Por ejemplo, si una persona tiene que hacerse una resonancia, le indicará que no lleve objetos metálicos, que es una máquina que hace ruido, u otras recomendaciones», considera. «Es preferible que busquen la información aquí, hecha por médicos del Sergas, y no guiarse por lo que pueda aparecer en Internet», concluye.