El peaje Santiago-Vigo pasará de 12,5 euros desde enero y hasta a A Coruña costará 8,8

A unos días de que Vigo encienda sus 12 millones de luces, los gallegos y los integrantes de los fondos de inversión APG y Swiss Life ya saben cuál será su regalo de Navidad: el nuevo tarifazo en la AP-9. La principal vía de comunicación de la comunidad volverá a sufrir una subida sustancial en el coste por recorrerla. Todo ello sin un rescate a la vista después de que la Comisión Europea dictaminase, por segunda vez, que la prórroga en vigor desde agosto de 2023 es ilegal.

Este incremento en los peajes rondará el 4,4% —un punto menos que en este ejercicio— al sumar la inflación y el canon anual que Audasa recibe por las obras de ampliación acometidas en el puente de Rande y Santiago hace una década. Las mismas que el Tribunal Supremo catalogó como «práctica abusiva» por el cobro de peajes entre febrero de 2015 y junio de 2018. El último dato del IPC de octubre señala que la variacións anual es del 3,4%, aunque será la cifra de este mes que se conocerá dentro de unas semanas la que marcará la base a la que añadir el 1% «extra» en 2026. Dicho porcentaje se seguirá sumando, salvo que la justicia europea dictamine lo contrario, hasta el fin de la concesión dentro de dos décadas.

Si este año se rebasó la marca de los 20 euros en el trayecto Vigo-A Coruña, el próximo se superarán otras barreras simbólicas. Así, el coste por recorrer la autopista de forma íntegra desde Ferrol a Tui superará los 28 euros —exactamente 28.03— frente a los 26,85 euros actuales.

El trayecto desde Santiago de Compostela a Vigo superará los 12,50 euros —dos más que hace cuatro años— y hasta A Coruña escala hasta los 8,77 euros para un trayecto de casi 50 minutos, cuando en 2022 se pagaban 7,20. La principal alternativa, el tren, cuesta 7,65 euros en los viajes más rápidos (Avant de media hora) o 6,30 en los regionales que emplean 40 minutos.

Gráfico con las posibles tarifas de los peajes de la AP-9 a partir del 1 de enero de 2026 / FDV

Circular entre Santiago y Pontevedra costará 7,5 euros

En cuanto al trayecto entre la ciudad herculina y la urbe olívica se estabiliza por encima de los 20 euros (21,35), más de lo que supone un billete de Ryanair a Londres. Hace cuatro años era de 17,50 euros, lo que supone un aumento promedio del 22% en este periodo al combinar la inflación —especialmente de 2022 a 2023 por el impacto de la invasión rusa de Ucrania— y el canon anual a favor de Audasa.

Mientras, los poco más de 63 kilómetros entre Santiago y Pontevedra llegarían a 7,52, frente a los 6,15 que se pagaban en 2022.

Incertidumbre política

Esta previsible subida ahondará, más si cabe, en la parálisis política alrededor de esta infraestructura. El Gobierno de España sigue rechazando su rescate o transferencia a la Xunta aludiendo al coste económico y mantiene que su objetivo es la gratuidad a través de bonificaciones. Esta tesis, además de provocar que el 40% de los ingresos de Audasa sean a través de fondos públicos, se complica con el nuevo escenario en el Congreso.

La ausencia de Presupuestos Generales del Estado obligará a recurrir a otro real decreto para financiar las bonificaciones para viajeros recurrentes, partida a la que hace un año reservó 82 millones de euros. Mientras tanto, los fondos neerlandés y suizo que controlan plenamente su accionariado seguirán facturando.