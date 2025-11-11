Sanidade finalmente envía los datos de cribado de cáncer al Ministerio

La petición de información a las comunidades autónomas sobre los datos disponibles de los programas de cribado poblacional de cáncer de mama, colorrectal y de cérvix, utilizados para la evaluación de dichos programas, aparece recogida en el orden del día del Consejo Interterritorial extraordinario del Sistema Nacional de Salud (CISNS), al que ha tenido acceso la agencia Europa Press. Así, Galicia remitirá los datos sobre los cribados de cáncer al Ministerio de Sanidad.

Este CISNS se celebra después de que, en el anterior —que tuvo lugar el pasado 24 de octubre en Zaragoza—, las comunidades autónomas gobernadas por el PP se levantaran de la mesa tras denunciar una «utilización partidista y sectaria» por parte del Gobierno. El episodio tuvo lugar en plena polémica por la negativa de los gobiernos autonómicos del PP a enviar datos sobre sus programas de cribado de cáncer, tras los fallos detectados en Andalucía. Por ello, en esta ocasión, se volverán a abordar los puntos que no pudieron tratarse en aquella reunión.

En esta línea, si bien la Xunta desde el principio aseguró que estos datos eran públicos y que se podían consultar en la página web del Servizo Galego de Saúde (Sergas), este lunes el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha confirmado que también se le remitirán al departamento estatal en la reunión. Además, a petición de las comunidades autónomas, en el CISNS se analizarán y aprobarán los trabajos y acuerdos de la Comisión de Salud Pública relacionados con los programas de cribado, así como la situación de la falta de especialistas sanitarios.

En este punto pondrá el foco Galicia, tal y como han avanzado fuentes autonómicas, que ven «preocupante» la necesidad de facultativos especializados ante el «acusado» déficit de profesionales, «un problema generalizado en toda España». Para la delegación gallega, este es el «principal» problema del sistema nacional de salud actualmente.

Financiación, enfermedades por amianto y otros temas a tratar

Otros temas que se abordarán en la reunión serán la financiación y distribución de fondos para la consolidación de la red europea de centros integrales de cáncer y el acuerdo para la distribución territorial de fondos para el desarrollo del sistema de vigilancia de cáncer, ambos de un millón de euros.

Así se someterá a votación la aprobación de varias propuestas clave, entre las que destacan el abordaje de la enfermedad de Huntington dentro de la estrategia nacional de enfermedades neurodegenerativas, y la emisión de certificados relacionados con patologías derivadas de la exposición al amianto.

Sanidad y las CCAA también aprobarán el acuerdo de carácter decisorio para la participación de las CCAA, ciudades con Estatuto de autonomía e INGESA en los casos de uso del espacio nacional de datos de salud y la designación de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial como encargado del tratamiento de datos.