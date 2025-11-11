De Teo a Guitiriz: tres kamikazes en siete horas siembran el pánico en las carreteras gallegas

Domingo de pánico en las carreteras gallegas. La Guardia Civil de Tráfico detectó en un impasse de solo siete horas, entre la tarde noche de anteayer y la madrugada del lunes, tres vehículos circulando en sentido contrario.

En el primero de los casos, ocurrido en el municipio coruñés de Cabana de Bergantiños, varios particulares contactaron con el 112 Galicia en torno a las 20:15 alertando de un coche que circulaba en dirección contraria por la autovía da Costa da Morte (AG-55). Cuando la Benemérita llegó al lugar de los hechos, a la altura de la parroquia de Nantón, este vehículo había provocado una colisión con otro coche que circulaba correctamente por la vía. Como resultado del accidente, una mujer resultó herida. Los bomberos tuvieron que intervenir para excarcelarla del vehículo, del cual no podía salir tras el siniestro.

Alrededor de la una de la madrugada, en el municipio lucense de Guitiriz, un varón que conducía en sentido contrario por la autovía del Noroeste (A-6) colisionó con un microbús que se dirigía hacia Vigo con, aproximadamente, dos decenas de personas a bordo. Varias de las personas que viajaban en el coche de línea, así como el conductor del vehículo que circulaba en sentido contrario tuvieron que ser trasladados al Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA).

Finalmente, a las 02:40 de la madrugada, la Guardia Civil de Tráfico detenía a una mujer en el peaje de Teo tras circular decenas de kilómetros en sentido contrario por la Autopista del Atlántico (AP-9). Fueron usuarios de la vía los que alertaron al 112 de un vehículo que se dirigía a Santiago por la autopista, empleando los carriles en dirección a Pontevedra. La conductora, vecina de Vilagarcía, dio positivo en la prueba de alcoholemia y fue detenida como presunta autora de un delito contra la seguridad vial.

Uno cada dos días

En 2024 fueron un total de 158 los incidentes registrados en la red viaria gallega provocados por la invasión del carril contrario, lo que se traduce en una media de uno cada dos días. Este balance, que no ha dejado de crecer en los últimos años, supone más del doble que en 2021 (entonces fueron 70 las alertas), según datos facilitados por la Jefatura de Tráfico de A Coruña, desde donde se coordinan todos los centros territoriales de Galicia.