¿Hasta cuándo afectará la borrasca Claudia a Galicia?

Este miércoles, Galicia continúa bajo la influencia de la borrasca Claudia, con la llegada de una frente activa y muy estacionaria, según el pronóstico de MeteoGalicia. De esta forma, el cielo estará parcialmente nuboso con precipitaciones generalizadas que se irán extendiendo de oeste a este más persistentes y cuantiosas en la mitad sur y en la franja atlántica.

En el litoral norte de la provincia de Lugo las lluvias serán menos probables. En cuanto a las temperaturas, las mínimas experimentarán un ligero ascenso y las máximas sufrirán un descenso. Por su parte, el viento soplará fuerte de componente sur en la primera mitad del día, perdiendo intensidad con el paso de la jornada.

Continuamos na influencia da #BorrascaClaudia, a súa fronte asociada moverase moi lentamente cara ó leste ⚠️



O vento sopra forte pola mañá, baixará lixeiramente de intensidade pola tarde.



Nas últimas 12 h deixou acumulacións destacadas ao oeste 👇 pic.twitter.com/tg5d2znuR4 — MeteoGalicia (@MeteoGalicia) November 12, 2025

Alerta naranja

La borrasca mantendrá en alerta a buena parte de la comunidad gallega. Así, la AEMET mantiene activada la alerta naranja en A Coruña por lluvias y temporal marítimo, ante la previsión de precipitaciones de más de 80 litros por metro cuadrado en doce horas. Además, habrá olas de entre 5 y 6 metros por vientos marítimos de hasta 74 kilómetros por hora.

Por su parte, Pontevedra está en alerta naranja por temporal marítimo, aunque el aviso concluirá a las 9 horas. Con todo, las fuertes lluvias y el viento afectarán al resto de la comunidad gallega, aunque en nivel amarillo.

12/11 09:12 AVISOS HOY Y MAÑANA | Galicia: lluvias, costeros y vientos. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/nhkAcYuyem pic.twitter.com/UMDEKb2B9L — AEMET_Galicia (@AEMET_Galicia) November 12, 2025

Fuertes rachas de viento

En las últimas horas, la borrasca ha dejado fuertes rachas de viento, que han llegado a velocidades superiores a 103 kilómetros por hora la pasada madrugada en la sierra de O Xistral, en el municipio lucense de Muras.

Según la información difundida por MeteoGalicia, el viento llegó a soplar a 103,6 kilómetros por hora en ese punto de la provincia de Lugo, pero también se dejó sentir con intensidad en la costa, en toda la zona de A Mariña, e incluso hacia el interior de la provincia.

De hecho, en Burela fueron detectadas rachas de viento que llegaron a alcanzar los 96,2 kilómetros por hora, mientras que en el municipio de Viveiro, en Penedo do Galo, llegó a soplar a casi 82 kilómetros por hora en las últimas horas.

También se acercaron a los 80 kilómetros por hora -79,5- las rachas de viento en el municipio de Mondoñedo, concretamente en la zona de Fragavella.

Todo el litoral de la provincia de Lugo, la comarca de A Mariña, está en situación de alerta amarilla, al igual que la parte oriental, A Montaña, de modo que solo se salva de esa situación el centro y parte de la zona sur.

En cuanto a las temperaturas, es destacable el caso de Ribadeo, que registró 20,9 grados en las últimas horas.

Previsión a corto plazo

Según el pronóstico de MeteoGalicia, el jueves la comunidad gallega continuará bajo la influencia de bajas presiones, centradas en el Atlántico, al oeste de Galicia. Se espera una jornada con cielos parcialmente nublados con precipitaciones localmente fuertes, especialmente en zonas altas del sur de la comunidad.

Las lluvias serán más ocasionales cuanto más al norte. Asimismo, las temperaturas no experimentarán cambios significativos y el viento soplará fuerte de componente sur en el litoral y en zonas altas.

Esta situación se mantendrá durante el viernes, donde se espera una jornada con cielos nublados, con precipitaciones más probables hacia el oeste de la comunidad. Las temperaturas sufrirán un ligero descenso y los vientos soplarán moderados en general, siendo más fuertes en el litoral y zonas altas.