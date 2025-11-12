Alerta naranja en la provincia de A Coruña por el temporal

Galicia amanece esta mañana con intensas lluvias y fuertes rachas de viento por la borrasca Claudia, que desde las 22.00 horas de ayer mantiene activada la alerta naranja en buena parte del litoral atlántico. Según la Agencia Estatal de Metereología (Aemet) al cierre de esta edición, se prevén precipitaciones acumuladas que podrían alcanzar los los 80 mm en 12 horas.

Debido a esta situación, la Comisión Escolar de Alertas llama a la prudencia y decidió aplazar durante todo el miércoles las actividades exteriores en todos los centros educativos de las zonas con alerta naranja. Los concellos afectados son: Boiro, Dodro, Lousame, Muros, Noia, Outes, Padrón, A Pobra do Caramiñal, Porto do Son, Rianxo, Ribeira, Rois, Camariñas, Carnota, Cee, Corcubión, Dumbría, Fisterra, Mazaricos, Muxía, Vimianzo y Zas. Del mismo modo, la Secretaría Xeral para o Deporte ha anunciado la suspensión de la actividad deportiva federada y la del programa Xogade que se realicen durante toda la jornada. La Dirección Xeral de Emerxencias e Interior recomienda circular con precaución e informarse previamente del estado de las carreteras, así como evitar transitar por zonas anegadas o que puedan inundarse.

Alerta amarilla

También hay aviso amarillo por lluvia en el interior de A Coruña y en las Rías Baixas a partir de las 12.00 horas de hoy. En el sur de Ourense y en el interior pontevedrés, no se activará hasta las 00.00 del jueves. En el noroeste, la zona más afectada será el entorno de Fisterra. A Coruña (Interior), Lugo (Centro) y Pontevedra (Interior), con vientos del sur que pueden alcanzar los 70 km/h hasta este mediodía.