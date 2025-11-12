Alerta naranja en la provincia de A Coruña por el temporal
La Comisión Escolar de Alertas suspende hoy las actividades en el exterior de centros educativos en el oeste y suroeste coruñés
Galicia amanece esta mañana con intensas lluvias y fuertes rachas de viento por la borrasca Claudia, que desde las 22.00 horas de ayer mantiene activada la alerta naranja en buena parte del litoral atlántico. Según la Agencia Estatal de Metereología (Aemet) al cierre de esta edición, se prevén precipitaciones acumuladas que podrían alcanzar los los 80 mm en 12 horas.
Debido a esta situación, la Comisión Escolar de Alertas llama a la prudencia y decidió aplazar durante todo el miércoles las actividades exteriores en todos los centros educativos de las zonas con alerta naranja. Los concellos afectados son: Boiro, Dodro, Lousame, Muros, Noia, Outes, Padrón, A Pobra do Caramiñal, Porto do Son, Rianxo, Ribeira, Rois, Camariñas, Carnota, Cee, Corcubión, Dumbría, Fisterra, Mazaricos, Muxía, Vimianzo y Zas. Del mismo modo, la Secretaría Xeral para o Deporte ha anunciado la suspensión de la actividad deportiva federada y la del programa Xogade que se realicen durante toda la jornada. La Dirección Xeral de Emerxencias e Interior recomienda circular con precaución e informarse previamente del estado de las carreteras, así como evitar transitar por zonas anegadas o que puedan inundarse.
Alerta amarilla
También hay aviso amarillo por lluvia en el interior de A Coruña y en las Rías Baixas a partir de las 12.00 horas de hoy. En el sur de Ourense y en el interior pontevedrés, no se activará hasta las 00.00 del jueves. En el noroeste, la zona más afectada será el entorno de Fisterra. A Coruña (Interior), Lugo (Centro) y Pontevedra (Interior), con vientos del sur que pueden alcanzar los 70 km/h hasta este mediodía.
- Una bodega gallega se cuela entre las 100 mejores del mundo para visitar
- El peaje Santiago-Vigo pasará de 12,5 euros desde enero y hasta a A Coruña costará 8,8
- El Bono Activa Comercio de la Xunta vuelve esta semana
- Agotado el Bono Activa Comercio tras solo dos días en funcionamiento
- Galicia veda la pesca del salmón para la próxima temporada en todos sus ríos
- Entra en vigor el encierro de aves de corral en 40 concellos por la gripe aviar
- Mil docentes de colegios e institutos dejan las aulas gallegas este año
- Tras los pasos de Ribadavia: este pueblo gallego compite por las luces navideñas de Ferrero Rocher