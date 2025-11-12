La borrasca Claudia debuta en Galicia con un fuerte surada y amenaza con quedarse toda la semana

Claudia se queda en Galicia, pero de verdad, no como Neymar en el Barcelona. La borrasca, nombrada el lunes por el Aemet, está propiciando desde la mañana de este martes una intensa surada y ya ha dejado rachas de viento de más de 120 kilómetros por hora. También ha provocado algunas consecuencias, como el refugio en el puerto de Vigo de un remolcador griego o la suspensión del trasnporte de ría —los últimos barcos de Cangas y Moaña partieron a las 17:55— y de la verbena de San Martiño, en Bueu y en Moaña.

Este centro de bajas presiones de gran impacto tiene una característica especial, y es su carácter estacionario. Por tanto, es «probable», según la Aemet, que permanezca durante varias jornadas casi en el mismo punto, al noroeste de Galicia, de manera que irá enviando sucesivos frentes en lo que queda de semana. De acuerdo con las previsiones actuales, será el sábado cuando se desplace hacia el sur; de seguir esa trayectoria pasaría muy cerca del litoral gallego y recrudecería su influencia en la comunidad.

Por el momento, su impacto más severo está siendo en el mar, donde ya está activo el aviso naranja, por olas de más de cinco metros en las Rías Baixas y A Costa da Morte, empujadas por vientos del sur con intervalos de fuerza 8. Con todo, la flota del centollo de la ría de Arousa salió a faenar.

En tierra también están vigentes los avisos por viento. Con datos hasta las 21:30, las rachas máximas han alcanzado los 126,2 kilómetros por hora en el municipio coruñés de Vimianzo y 123,8 en Muras en la lucense sierra de O Xistral. También se superaron los 100 km/h en punta Candieira, en Viveiro, en Camariñas o en Cuntis. Con respecto a las precipitaciones, el registro más alto se ha dado en Lousame y en Santa Comba (A Coruña), con 44,2 litros por metro cuadrado.

Las lluvias, en todo caso, irrumpirán de forma más intensa a la noche. En oeste y el suroeste de A Coruña el aviso es de nivel naranja por precipitaciones de más de 80 l/m² en 12 horas, mientras que en el resto de esta provincia y en Pontevedra se quedará en amarillo, con acumulaciones de 40 l/m² en 12 horas o de 20 l/m² en solo una hora. Estas alertas se mantendrán al menos durante todo el miércoles y la Xunta ya ha activado su plan de inundaciones (Inungal) de manera preventiva.

El viento del sur, en cambio, mantiene los termómetros en valores elevados para la época. Las temperaturas son suaves en esta jornada de alertas, con máximas de 23,3 grados en Ribadeo (Lugo), a las 15.00 horas, siendo la mínima de 3,8 grados que alcanzó el concello ourensano de A Veiga a las 02.30 horas de la madrugada. Además, la oscilación térmica será pequeña estos días: en Vigo, por ejemplo, el miércoles la mínima será de 15 grados y la máxima de 17.

Según la nota informativa emitida por la Agencia Estatal de Meteorología esta mañana, se espera que los frentes asociados a Claudia afecten primero a Galicia a partir de esta tarde, con precipitaciones persistentes, que ocasionalmente podrían ser fuertes y con tormenta, rachas de viento sur muy fuertes, especialmente en zonas expuestas, y temporal marítimo.

El viento del sur continuará soplando en jornadas sucesivas con rachas muy fuertes en zonas expuestas del extremo septentrional, y que se extenderían a otras zonas de la mitad occidental peninsular, especialmente en zonas altas. También se espera que el temporal costero continúe en el litoral gallego.

En cuanto a las precipitaciones, serán persistentes en la mitad occidental de Galicia, donde pueden dar lugar a acumulados importantes e incrementar el riesgo de inundaciones fluviales y desprendimientos. Es probable que a partir del jueves también sean persistentes en vertientes sur de los sistemas montañosos, así como en amplias zonas del cuadrante suroeste.