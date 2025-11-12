¿Qué está haciendo la activista Greta Thunberg en Galicia?

"Agora, no tren de Compostela a Vigo, teño xusto enfronte a unha rapaciña nórdica...". Este es el tuit que hizo saltar la alarma sobre la presencia de la activista sueca Greta Thunberg en la estación de tren compostelana este pasado martes.

Agora, no tren de Compostela a Vigo, teño xusto enfronte a unha rapaciña nórdica... pic.twitter.com/u9GvgdTDYB — Xavier García 随 风 (@javihagen) November 11, 2025

El mensaje, compartido por el usuario @javihagen, se hizo pronto viral en X, desatando todo tipo de teorías sobre el porqué de la presencia de Greta en Galicia.

Su estancia fue confirmada por otros viajeros, que aseguraron haber visto a la activista en el tren con destino Vigo de las 17.33 horas. "Sempre vou neses asentos con mesa e cando a mirei pensei que estaba vivindo nunha simulación, ademáis ninguén me creeu!", escribía en X otro usuario.

Del encendido de luces al Vigo Global Summit

Entre las teorías, muchos usuarios apuntaban -no sin cierta ironía- a que la presencia de Greta en la ciudad olívica respondía al encendido de luces, que tendrá lugar este 15 de noviembre. "Que teña coidado o alcalde. Igual quere inaugurar ela o alumbrado de nadal", apuntaba a este respecto un usuario de X.

Con todo, lo más probable es que la presencia de joven en tierras gallegas está relacionada con el Vigo Global Summit 2025, que tiene lugar este miércoles y este jueves en el Palacio de Congresos Mar de Vigo.

Este evento, que convierte a Vigo en la capital internacional del debate económico, reúne a premios Nobel, líderes empresariales y a otras figuras políticas para reflexionar sobre sostenibilidad, digitalización y los grandes retos globales.

En la edición de este año, según puede verse en la web oficial del evento, el congreso analizará los grandes ejes clave que marcarán nuestro futuro inmediato: “Geopolítica y Geoeconomía: El nuevo tablero global” y “Liderazgo en la era de la digitalización: economía, trabajo y sociedad en transformación”.

Entre sus participantes, se encuentran referentes como el ganador del Premio Nobel de Economía 2024, Daron Acemoglu; la analista internacional Alicia García Herrero; el analista político Brian Wong o la economista María Lorca Susino, junto a otros ponentes de primer nivel nacional e internacional. Si bien no aparece ninguna mención a Greta Thunberg, la activista puede simplemente haber acudido como público.

Otra de las posibles razones es el Blue Atantic Forum, cuya IV edición está teniendo lugar en el Parador de Baiona este miércoles, y se alargará hasta el 14 de noviembre. Este evento es el punto de encuentro de la economía azul en el Océano Atlántico.

A este respecto, el foro ahonda en las oportunidades que nos ofrecen los ríos, mares y océanos para vivir en un mundo más sostenible a través de los sectores de la economía azul. Tampoco aparece una referencia a Greta entre su programación.