Multado con 270 euros el violador de una vaca en Castro de Rei

Violar a una vaca sale barato. El Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo condenó hombre que realizó «un acto de naturaleza sexual» al animal —según la sentencia a la que tuvo acceso EL CORREO GALLEGO— a pagar 270 euros de multa. Además, lo inhabilita para el ejercicio de profesión o comercialización de animales, así como prohíbe su tenencia durante 4 meses. El juez lo tipifica como un delito leve de malos tratos animal.

En la sentencia detalla el modus operandi que llevó a cabo este hombre para violar a la vaca, que estaba preñada, en una explotación de Triabá (Castro de Rei, Lugo) en la madrugada del 29 de junio de 2025 durante las fiestas del pueblo. «La ató de cabeza y cola para impedirle reaccionar naturalmente» y, a continuación, le impuso «una conducta no definida con seguridad, pero que, en todo caso, conllevó manipulación en la zona del cuerpo del animal bajo su cola». Por ello, el juez lo considera un «menoscabo» y una «humillación para la vaca».

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo señala que del conjunto de indicios se deriva del testimonio de los testigos, entre los que está el dueño de la vaca, quien sorprendió al acusado agrediendo sexualmente la criatura. Además, hace referencia a que el denunciado no compareció en el juicio, por lo que considera enervada la presunción de inocencia.