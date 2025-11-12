La Universidad de Abanca impartirá Fisioterapia y Biomedicina y descarta por ahora Medicina

La Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE), de Abanca, y HM Hospitales impartirán a partir del próximo curso el grado de Enfermería en el campus de A Coruña. Pero ya prepara las nuevas incorporaciones para el curso 2027-2028: Fisioterapia Médica y Deportiva y Biomedicina. Así lo detallaron este miércoles el rector de la UIE, Miguel Ángel Escotet, y el presidente de HM Hospitales, Juan Abarca, quienes reconocieron que todavía no está en sus planes una titulación de Medicina.

Escotet destacó que el objetivo es hacer "una universidad con gran calidad" que avanza "a su propio ritmo". Informó de que la documentación del grado de Enfermería, con 80 plazas, "ya está presentada y está en proceso de verificación" tras el informe favorable de la Secretaría eral de Universidades. Estará integrado en la Facultad de Ciencia, Tecnología y Gestión de la Salud de la UIE, que ya cuenta con el grado de Psicología. Escotet avanzó que también el próximo curso se impartirá "un máster habilitante de Psicología clínica".

Además, esta universidad privada de Abanca y HM Hospitales trabajan en dos nuevas titulaciones para el curso 2027-2028. Son Fisioterapia Médica y Deportiva, "una carrera de gran demanda y de gran necesidad", según las palabras de Escotet, y Biomedicina. "Es parte del futuro que tenemos de tener titulaciones que sean dobles en los campos en que haya relación directa", añadió.

El rector de la UIE insistió en que no cree "en la masificación" sino que apuesta "por una formación que vaya acompañando al estudiante a través de todo su proceso". Estos nuevos grados, señaló Abarca, permitirán "atraer y retener talento". "La docencia y la investigación forman parte de nuestro ADN y de nuestro propósito", manifestó, y aseguró que "poquito a poco se va a aumentar el número de grados según la demanda".

Así, preguntados por la posibilidad de solicitar la titulación de Medicina, ambos reconocieron que por ahora no entra en sus planes. "En la vida todo tiene sus tiempos. No me gusta decir ni sí ni no. Habrá que verlo en su momento. Ahora no tenemos planteada la carrera de Medicina, pero en cinco, diez o 30 años no lo sé", comentó Escotet. "Ahora hay un proceso en el que nosotros no estamos", dijo refiriéndose a los acuerdos entre Xunta y las tres universidades gallegas para descentralizar el grado de Santiago, aunque A Coruña y Vigo han pedido impartir una titulación propia. El rector de la UIE ha expresado que "hay que preguntarse si la sociedad lo necesita".

Miguel Ángel Escotet comentó que la Universidad Intercontinental de la Empresa tiene "una hoja de ruta flexible". "Vengo de un sistema como el anglosajón o el americano, donde crear una carrera me llevaba tres meses como mucho, aquí son dos años. Es la gran diferencia", analizó. "Soy amigo de la cooperación, no de la competencia", declaró.