Del cierre de mercados a las ferias: la Xunta amplía las medidas contra la dermatosis nodular hasta el 30 de noviembre

La Xunta ha tomado la decisión de ampliar hasta finales de noviembre las medidas puestas en marcha por la Consellería de Medio Rural para prevenir la llegada de la dermatosis nodular a la comunidad —una enfermedad con presencia ya en Cataluña, donde se han detectado hasta 18 casos—. Así, el cese de todas las ferias, mercados y concentraciones de ganado en la comunidad, la prohibición de la entrada de bovinos procedentes de áreas con restricciones por la enfermedad, la vigilancia y cuarentena del ganado llegado a Galicia desde otras comunidades o países y la obligatoria desinsectación de todos los animales y vehículos de transporte de ganado permanecerán vigentes hasta el próximo 30 de noviembre.

Así lo anunció esta mañana la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, antes de participar en una reunión con los presidentes de los Grupos de Desarrollo Rural (GDR) de la comunidad. «Sacaremos unha resolución nos vindeiros días para ampliar esas medidas e que sigamos extremando as precaucións», apuntó la responsable de la cartera de Medio Rural. Cabe recordar que, en un principio, estas medidas estaban previstas para un plazo de 21 días que finalizaría el próximo 17 de noviembre.

Gómez recordó que la Xunta ha demandado al Ministerio que se a Bruselas el desarrollo de una vacuna marcada, ya que la actual no lo está y, por tanto, no se puede aplicar de forma generalizada.

El presidente de Gandeiros Galegos da Suprema, Santiago Rego, reconoció esta mañana en declaraciones a la agencia Efe que en el sector hay cierto «nerviosismo» por la dermatosis nodular, pero aunque es consciente de que hay que adoptar medidas de prevención, opina que hubiese sido más útil restringir la entrada de animales de Galicia, que limitar los movimientos y la concentración de ganado dentro de la comunidad.

«Las cosas estaban bien, con optimismo entre los productores, pero ahora se percibe cierto nerviosismo en el sector a causa de la dermatosis nodular, porque si llega aquí, puede ser un desastre», dijo Santiago Rego.

Las medidas adoptadas por la Consellería de Medio Rural para tratar de prevenir contagios en la cabaña ganadera afectan económicamente a los productores. «Nos afectan porque al no haber ni mercados, ni ferias ni concentraciones de animales, no se alcanzan esos valores que tienen los animales en las ferias».

«Hay que ir explotación a explotación comprando, y eso hace que el precio esté más retenido. No hay esa alegría» que se percibe en los mercados, reconoce Santiago Rego.

Además, también afecta a la logística de las granjas, porque «no podemos concentrar los animales en un punto de carga para realizar ahí el pesaje», precisó el presidente de Gandeiros Galegos da Suprema.

