La borrasca Claudia deja más de 200 incidencias en Galicia en las últimas horas: ¿Cómo evolucionará el tiempo?
La alta probabilidad de precipitaciones marcará los próximos días en la comunidad gallega, que seguirá bajo la influencia de las bajas presiones
La borrasca Claudia azota Galicia con fuerza y desde su llegada a la comunidad ha causado más de 200 incidencias. La mayor parte de las incidencias producidas este pasado miércoles estuvieron relacionadas con la caída de árboles, tendido eléctrico y postes, así como inundaciones en carreteras, garajes y viviendas; pero afortunadamente no hubo que lamentar problemas de gravedad.
Este jueves, Galicia continúa bajo la influencia de Claudia. A este respecto, la AEMET prevé que el frente asociado a la borrasca afecte al oeste de la comunidad gallega, con cielos cubiertos y precipitaciones persistentes y localmente fuertes, que pueden llegar a estar acompañadas en algunos puntos de tormentas ocasionales.
Esta alta probabilidad de precipitaciones marcará los próximos días en la comunidad gallega, por lo que los paraguas y chubasqueros seguirán siendo los grandes protagonistas, también en Santiago.
Las temperaturas cambiarán poco y el viento soplará flojo a moderado del sur, más intenso en horas centrales y con intervalos fuertes en el litoral oeste.
Asimismo, la AEMET mantiene activa la alerta amarilla por lluvias en el oeste coruñés y el interior de Pontevedra, donde se esperan 15 litros en una hora. También está activada una alerta amarilla por vientos de 80 km/h en Ourense y sus zonas montañosas, y otra por temporal marítimo, que afecta a las Rías Baixas y Pontevedra.
Predicción a corto plazo
Galicia seguirá durante la jornada del viernes bajo la influencia de las bajas presiones, por lo que se esperan intervalos nublados con precipitaciones, que serán más abundantes en el oeste de Galicia.
Las temperaturas experimentarán un ligero descenso mientras que los vientos soplarán de componente sur, siendo moderados en general, salvo en el litoral y zonas altas.
El sábado se repetirá prácticamente la misma estampa en Galicia. Se esperan cielos nublados con precipitaciones que serán más abundantes e intensas en la mitad sur y oeste de la comunidad gallega.
Con todo, a medida que avance la jornada, irán perdiendo intensidad pudiendo abrirse claros por la tarde. Las temperaturas permanecerán sin grandes cambios y los vientos soplarán de componente sur, siendo fuertes en el litoral.
- El peaje Santiago-Vigo pasará de 12,5 euros desde enero y hasta a A Coruña costará 8,8
- Una bodega gallega se cuela entre las 100 mejores del mundo para visitar
- Agotado el Bono Activa Comercio tras solo dos días en funcionamiento
- Galicia veda la pesca del salmón para la próxima temporada en todos sus ríos
- Entra en vigor el encierro de aves de corral en 40 concellos por la gripe aviar
- Mil docentes de colegios e institutos dejan las aulas gallegas este año
- Un nuevo temporal de viento y lluvia ya está a las puertas de Galicia: así será el tiempo los próximos días
- Alerta naranja en la provincia de A Coruña por el temporal