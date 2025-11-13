La borrasca Claudia deja más de 200 incidencias en Galicia en las últimas horas: ¿Cómo evolucionará el tiempo?

La borrasca Claudia azota Galicia con fuerza y desde su llegada a la comunidad ha causado más de 200 incidencias. La mayor parte de las incidencias producidas este pasado miércoles estuvieron relacionadas con la caída de árboles, tendido eléctrico y postes, así como inundaciones en carreteras, garajes y viviendas; pero afortunadamente no hubo que lamentar problemas de gravedad.

Este jueves, Galicia continúa bajo la influencia de Claudia. A este respecto, la AEMET prevé que el frente asociado a la borrasca afecte al oeste de la comunidad gallega, con cielos cubiertos y precipitaciones persistentes y localmente fuertes, que pueden llegar a estar acompañadas en algunos puntos de tormentas ocasionales.

Esta alta probabilidad de precipitaciones marcará los próximos días en la comunidad gallega, por lo que los paraguas y chubasqueros seguirán siendo los grandes protagonistas, también en Santiago.

13/11 00:06 AVISOS HOY Y MAÑANA | Galicia: lluvias, costeros y vientos. Nivel máximo de aviso: amarillo.

Actualizaciones en https://t.co/nhkAcYuyem pic.twitter.com/FwqXuWIyUD — AEMET_Galicia (@AEMET_Galicia) November 12, 2025

Las temperaturas cambiarán poco y el viento soplará flojo a moderado del sur, más intenso en horas centrales y con intervalos fuertes en el litoral oeste.

Asimismo, la AEMET mantiene activa la alerta amarilla por lluvias en el oeste coruñés y el interior de Pontevedra, donde se esperan 15 litros en una hora. También está activada una alerta amarilla por vientos de 80 km/h en Ourense y sus zonas montañosas, y otra por temporal marítimo, que afecta a las Rías Baixas y Pontevedra.

Predicción a corto plazo

Galicia seguirá durante la jornada del viernes bajo la influencia de las bajas presiones, por lo que se esperan intervalos nublados con precipitaciones, que serán más abundantes en el oeste de Galicia.

Las temperaturas experimentarán un ligero descenso mientras que los vientos soplarán de componente sur, siendo moderados en general, salvo en el litoral y zonas altas.

Galicia continuará con alta probabilidade de precipitacións nas vindeiras horas e vindeiros días☔️



⚠️O vento continuará soprando do sur⬆️con refachos superiores aos 80km/h en zonas altas e tamén intervalos fortes no litoral🌬️ pic.twitter.com/qLplM3OUFu — MeteoGalicia (@MeteoGalicia) November 13, 2025

El sábado se repetirá prácticamente la misma estampa en Galicia. Se esperan cielos nublados con precipitaciones que serán más abundantes e intensas en la mitad sur y oeste de la comunidad gallega.

Con todo, a medida que avance la jornada, irán perdiendo intensidad pudiendo abrirse claros por la tarde. Las temperaturas permanecerán sin grandes cambios y los vientos soplarán de componente sur, siendo fuertes en el litoral.