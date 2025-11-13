La borrasca Claudia sigue azotando Galicia: récord de viento en Lira y 60 litros/m2 acumulados en Calvos de Randín
A lo largo de este jueves predominan los chubascos intermitentes en toda la comunidad con un intenso vendaval
El último parte meteorológico de Galicia ratifica lo que se lleva viendo todo el día: cielos nubosos o cubiertos con brumas y lluvias intermitentes durante toda la jornada. Además, este jueves las temperaturas mínimas fueron en descenso, mientras que las máximas permanecieron sin cambios.
También predominan fuertes rachas de viento, de componente sur, mucho más intensificadas en zonas de montaña y en el litoral occidental.
Valores extremos
A las 16.00 horas de esta tarde, la estación de Pedro Murias de Ribadeo, en A Mariña Lucense, registró la temperatura más alta de toda la jornada, según Meteogalicia: 20 grados. Unos valores que contrastan con la estampa de hoy en buena parte del país y, sobre todo, con los 59.5 l/m2 de precipitaciones acumulados en Calvos de Randín (Ourense).
En Lira (Carnota) se alcanzaron rachas de viento de 86.5 km/h a las 13.00 horas y 79.4 km/h en Folgoso do Courel (Lugo) a las 11.40, aunque no llegan a superar los 92.1 km/h registrados al filo de la mañana, a las 8.50, en As Neves (Ourense).
Incidencias
Desde su llegada a la comunidad, la borrasca Claudia ha causado más de 225 incidencias en las dos últimas jornadas, dejando lluvia que ha superado los 200 litros por metro cuadrado en uno de los puntos de medición de la comunidad gallega.
La mayor parte de las incidencias producidas en las últimas horas estuvieron relacionadas con la caída de árboles, tendido eléctrico y postes, así como inundaciones en carreteras, garajes y viviendas; pero afortunadamente no hubo que lamentar problemas de gravedad. De ellas, 92 se corresponden a la provincia de Pontevedra, 74 a la de A Coruña, 39 a la de Lugo y otras 20 a la de Ourense, según el último informe del 112 Galicia.
