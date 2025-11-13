Carlos Ares, Artista do Ano 2025 I Premios de la Industria Musical de Galicia

El músico gallego Carlos Ares ha sido reconocido como Artista do Ano en los I Premios da Industria Musical de Galicia impulsados por la Asociación Galega das Empresas Musicais (AGEM), con el apoyo de la Xunta de Galicia, a través de Agadic y la Diputación de A Coruña.

«Carlos Ares se ha consolidado este año en el circuito musical gracias a su singular identidad artística y su hermoso directo. Son muchísimos los fans del artista que se suman día a día y concierto a concierto», manifestó el tesorero de AGEM, Josiño Carballo.

Asimismo, se le brindará un reconocimiento a Francisco Gómez, Gandy, por «el papel clave que desempeñó y desempeña en la consolidación y sostenimiento de la escena musical gallega». Por ello, recibirá el Premio Persoa do Ano.