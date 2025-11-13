El comisario de Pesca avanza al PSdeG que el veto al palangre podría acabar en 2026

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, continúa su viaje por Bruselas. Este jueves se reunió con el comisario de Pesca, Costas Kadis, en un encuentro que definió como «muy positivo», y en el que este le trasladó la posibilidad de que la Unión Europea (UE) levante el próximo año las restricciones al palangre tras constatar el «bajo impacto» de este arte de pesca en el suelo marino.

Según explicó el PSdeG, para ello será preciso que el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES) emita una evaluación, una vez sean analizados los datos. Si esta contestación permite a la UE enmendar el reglamento, procederán de esa manera. «La perspectiva que se nos dio al respecto es curiosamente positiva para el año 2026, es decir, que el palangre podría salir fuera de esa lista de prohibiciones y, por lo tanto, se podría retomar esa actividad pesquera tan importante para nosotros», desgranó Besteiro.

Esta medida afecta a 87 zonas del Atlántico Nororiental y a más de un millar de embarcaciones gallegas, que representan el 25% de la flota. Desde su puesta en marcha ha tenido un impacto económico que se eleva a los 216 millones de euros.

Más allá de esta cuestión, Besteiro y Kadis conversaron sobre otros asuntos, entre ellos el desarrollo energético en el litoral o el recorte de la Comisión Europea en los fondos destinados a la pesca en el marco presupuestario 2028-34. Entre las reclamaciones hechas por el socialista está la creación de «un fondo específico pesquero con una dotación importante que no se vea reducida».

«Yo creo que fuimos capaces de trasladar y de establecer una relación positiva y fluida con el comisario», celebró el secretario xeral del PSdeG al término del encuentro.