Galicia y Cataluña estrechan lazos en torno a las únicas fábricas de IA de España

Galicia y Cataluña son las únicas comunidades españolas que albergarán fábricas de inteligencia artificial (IA). Es por ello que el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, se trasladó este jueves hasta la capital catalana, donde llamó a «aprovechar y estrechar» colaboraciones entre ambos territorios, en lo que considera «hito».

El titular de Educación gallego visitó el Barcelona Supercomputing Center (BSC) para participar en una jornada de trabajo en materia de I+D+i, compartir experiencias y establecer sinergias y colaboraciones futuras, según trasladó la Xunta en una nota.

«Es importante conocer otros modelos. Supone un esfuerzo para mejorar nuestras políticas públicas», señaló Rodríguez, quien se refirió al encuentro como «una oportunidad para establecer colaboraciones, especialmente en la computación cuántica y la inteligencia artificial». El conselleiro estuvo acompañado por la directora de la Axencia Galega de Innovación, Carmen Cotelo; el director científico del Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA) —que acogerá la fábrica gallega—, Lois Orosa; y el responsable del equipo de Cuántica del CESGA, Andrés Gómez Tato.

Rodríguez asistió, además, a la presentación de resultados científico-técnicos del Plan Complementario de Comunicaciones Cuánticas a nivel estatal, «en el que Galicia se sitúa como referente nacional e internacional».