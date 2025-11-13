La gallega Emma Lustres, Medalla de Oro en los XXXI Premios Forqué
La productora audiovisual será galardonada por el consejo de Administración de EGEDA el próximo 13 de diciembre
La gallega Emma Lustres, productora audiovisual y reconocida defensora de los derechos del productor en el sector, será galardonada con la Medalla de Oro, otorgada por el consejo de Administración de EGEDA, durante la gala de los 31º Premios Forqué que se celebrará el próximo 13 de diciembre en el Palacio Municipal IFEMA de Madrid.
«Este reconocimiento responde al relevante papel que Emma Lustres ha desempeñado al hacer posible algunos de los títulos más memorables de nuestra cinematografía reciente. Su atrevida apuesta por producciones de gran relevancia y calidad y su clara visión de futuro al participar en la fundación de la exitosa productora Vaca Films demuestran el talento y la brillantez de una mujer que ha sabido erigirse como una de las grandes figuras que pasarán a la memoria del audiovisual español», ha señalado el presidente de EGEDA, Enrique Cerezo.
Bajo la producción de Lustres se encuentran títulos de la talla de Celda 211, Cien años de perdón, El Niño, Hasta el cielo, Clanes o Quien a Hierro Mata. La galardonada ha sido reconocida con varias distinciones, destacando la Medalla Castelao, condecoración de carácter civil otorgada por la Xunta de Galicia a las personalidades e instituciones que destacan por su trabajo en el ámbito artístico, literario, deportivo, económico o intelectual.
«Su prodiga actividad en la defensa de la figura del productor, la convierten en un ejemplo a reivindicar por un sector en el que esta Medalla de Oro ha sabido dejar una huella ya imborrable», afirma la organización de los Forqué.
- El peaje Santiago-Vigo pasará de 12,5 euros desde enero y hasta a A Coruña costará 8,8
- Una bodega gallega se cuela entre las 100 mejores del mundo para visitar
- Agotado el Bono Activa Comercio tras solo dos días en funcionamiento
- Galicia veda la pesca del salmón para la próxima temporada en todos sus ríos
- Entra en vigor el encierro de aves de corral en 40 concellos por la gripe aviar
- Mil docentes de colegios e institutos dejan las aulas gallegas este año
- Un nuevo temporal de viento y lluvia ya está a las puertas de Galicia: así será el tiempo los próximos días
- Alerta naranja en la provincia de A Coruña por el temporal