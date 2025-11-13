El Gobierno confina más de 150.000 corrales particulares en Galicia por la gripe aviar

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha decretado el confinamiento, a partir de este jueves, de todas las aves de corral que se crían al aire libre en España. De esta forma, busca extremar las medidas preventivas frente a la enfermedad, ante el aumento del riesgo de que se expanda.

Según la orden ministerial publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en vigor desde hoy mismo, la restricción total afecta a 153.603 corrales de autoconsumo particulares en toda Galicia. A esta cifra se suman las explotaciones avícolas.

Por su parte, la Xunta espera que el confinamiento de gallinas, patos, gansos, ocas y demás aves afectadas por las restricciones logre evitar la gripe aviar «en un momento de fuertes migraciones» de pájaros. Así lo explicó la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, en declaraciones esta mañana en San Cibrao das Viñas (Ourense). La conselleira reiteró la importancia de estas medias para que no haya contagios en la «cabaña avícola de Galicia». «El objetivo principal», señala, «es evitar que las gallinas compartan bebedero, o otro tipo de instalaciones, o comida con pájaros, por eso se decreta ese confinamiento».

Para evaluar este riesgo se tienen en consideración factores como el número de focos notificados en Europa, los puntos en los que se localizan y los movimientos de aves silvestres desde zonas de riesgo en el continente.

«En España se ha constatado una abundancia de aves migratorias en zonas de humedales, habitual en esta época del año. Además, el descenso de las temperaturas es un factor que facilita la supervivencia del virus. Las medidas de confinamiento tratan de evitar el contacto de las aves de corral con las migratorias que pueden ser portadoras del virus», subraya el Ministerio en un comunicado.

Desde el mes de julio se han notificado 139 brotes de gripe aviar en granjas avícolas de Europa. En España se han producido 14 focos en explotaciones, la mitad de ellos en Castilla y León, además de 53 en aves silvestres y 5 en cautivas.