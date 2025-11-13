La Xunta niega "boicot" a las declaraciones de mercado de alquiler tensionado: "No estamos de acuerdo y no las declararemos de oficio"

La Xunta niega que por su parte exista un "boicot" a las declaraciones de mercado tensionado. "No estamos de acuerdo y no las declararemos de oficio", señaló este jueves el secretario xeral de Vivenda e Urbanismo, Heriberto García Porto, quien aseguró que, no obstante, afirmó que las concederán en aquellos casos que se pida "y se presente la documentación adecuada". Este no fue el caso del Concello de Santiago de Compostela, aseguró.

"La responsabilidad no es de la Xunta, se debe al trabajo y la actitud del propio Ayuntamiento, no respondió a reunirse para abordar errores en la solicitud ni presentar la solicitud correcta", alegó para recalcar que si hubiese habido ese encuentro "posiblemente estaría con la declaración aprobada". Además, señaló que el consistorio tenía que presentar "un proyecto de plan específico" que, sostuvo, no hizo. García Porto contestó así a una pregunta planteada por el BNG en la Comisión de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente y Servicios, con alusión a la situación en general de esta cuestión en Galicia.

Mientras, sobre el plan estatal de vivienda, y la pérdida de financiación denunciada por la diputada del BNG Alexandra Fernández, negó que la Xunta rechazase la cofinanciación. "Pero si aportamos un 40% que se nos facilite la participación y con el sector también", recalcó.