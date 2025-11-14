Besteiro pide a la Xunta reorientar a vivienda los fondos Feder no ejecutados

El líder de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, instó este viernes al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a «aprovechar la oportunidad abierta por la Comisión Europea» para reorientar antes del 31 de diciembre los fondos FEDER no ejecutados para favorecer políticas de vivienda.

Un movimiento que, resaltó, «puede marcar la diferencia entre actuar frente a la emergencia habitacional o perder una oportunidad histórica». Estas declaraciones se producen aún dentro de la ruta que Gómez Besteiro comenzó al inicio de esta semana por Bruselas, con casi una veintena de encuentros, y que ayer lo llevó a reunirse con el comisario de Igualdad Intergeneracional, Juventud, Cultura y Deporte, Glenn Micallef; así como con la presidenta de la Comisión Especial sobre la Crisis de la Vivienda en la Unión Europea, Irene Tinagli. Estuvo acompañado en todo momento por el eurodiputado socialista, Nicolás González Casares.

A esta última, según trasladó el PSdeG en un comunicado, Besteiro le trasladó la necesidad de «incrementar de manera sustancial» los fondos europeos destinados a la vivienda pública.

Entre otras cuestiones, incidió en la importancia de duplicar, o incluso triplicar, los recursos que van dirigidos a la construcción de vivienda pública para que esta «se mantenga permanentemente pública».