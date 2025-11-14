Pontón propone en Argentina agilizar la homologación de títulos académicos de gallegos en la diáspora

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, propuso este viernes, en el marco de su viaje por Argentina, agilizar la tramitación de la homologación de títulos académicos de los gallegos que viven en la diáspora. «Lo que nos está transmitiendo la colectividad gallega tanto en Uruguay —país que también visitó esta semana— como en Argentina es que los procesos tardan mucho tiempo, limitando su derecho a retornar a Galicia y desarrollar allí sus proyectos de vida y trabajo», señaló tras su encuentro con la dirección del Colegio Santiago Apóstol de Buenos Aires, entidad que lleva a cabo una intensa labor de difusión de la lengua y cultura gallegas entre las nuevas generaciones.

Acompañada por la eurodiputada del BNG, Ana Miranda, advirtió que esta cuestión «también es un problema para el desarrollo económico de Galicia, porque en este momento tenemos muchos sectores productivos que buscan mano de obra». También apuntó, según trasladó la formación en un comunicado, que la llegada de nuevas generaciones de la diáspora «supondría fortalecer una población muy envejecida».

Este no fue el único encuentro que Pontón mantuvo este viernes, y es que la líder del Bloque se reunió con el ministro de Gobernación de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, a quien le trasladó la enhorabuena por el triunfo del peronista Partido Justicialista, en la figura de Alex Kicillof como presidente de esta provincia. «En un momento en que la extrema derecha avanza en muchos países de Europa e también de América, aplaudimos que lidere una fuerza progresista», recalcó.