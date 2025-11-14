Rueda se va de 'retiro' con sus conselleiros este fin de semana
La Pousada de Armenteira es el escenario elegido para el segundo encuentro de este tipo que organiza
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, estará este fin de semana en un ‘retiro’ con sus conselleiros. Este es el segundo evento de este tipo organizado por el mandatario gallego que, en esta ocasión, ha elegido como escenario la Pousada de Armenteira, en el concello pontevedrés de Meis.
El objetivo de este encuentro, que sigue una fórmula muy utilizada por el fallecido Manuel Fraga cuando dirigía el Ejecutivo autonómico, sería poner en común las prioridades políticas de los distintos departamentos.
Fuentes de Europa Press, apuntan que en la jornada del sábado cada conselleiro planteará sus principales líneas de actuación, mientras que domingo habrá una intervención abierta del presidente a los medios en la que informará sobre cómo ha transcurrido el encuentro.
- El peaje Santiago-Vigo pasará de 12,5 euros desde enero y hasta a A Coruña costará 8,8
- Una bodega gallega se cuela entre las 100 mejores del mundo para visitar
- Agotado el Bono Activa Comercio tras solo dos días en funcionamiento
- Galicia veda la pesca del salmón para la próxima temporada en todos sus ríos
- Los ríos de Santiago multiplican su caudal por diez en cuatro horas: 'Subiu alomenos cinco metros
- Entra en vigor el encierro de aves de corral en 40 concellos por la gripe aviar
- Mil docentes de colegios e institutos dejan las aulas gallegas este año
- ¿Hasta cuándo afectará la borrasca Claudia a Galicia?