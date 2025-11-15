Besteiro reivindica el "ciclo de renovación" del PSdeG y marca las elecciones municipales como "primera meta"

El PSdeG celebra este sábado su Comité Nacional Galego, una cita que abrió el secretario xeral de los socialistas de la comunidad, José Ramón Gómez Besteiro, con un mensaje "de alerta y esperanza" ante un momento político “extraordinariamente difícil”. “Están en juego los derechos, la convivencia y el propio rumbo democrático”, manifestó frente los suyos en alusión, entre otras cuestiones, al avance de la ultraderecha o al incremento de las desigualdades sociales.

El socialista cargó así contra el Partido Popular, al que acusó de tener "posiciones cada vez más radicales". “Mientras algunos intentan vender que todo va mal, la realidad es terca: España funciona. El empleo crece, la economía avanza y los derechos se consolidan, por mucho que les duela", dijo en defensa del Ejecutivo central, con Pedro Sánchez a la cabeza. Una situación que, a ojos de Besteiro, choca con la de Galicia, "que avanza más lentamente porque a la Xunta le falta proyecto, impulso y capacidad de gestión".

Es en este contexto, en el que el secretario xeral del PSdeG quiso reivindicar que la formación completó su "ciclo de renovación", con el foco ahora puesto en "desplegar propuestas y tener presencia en todo el territorio, mirando ya a las elecciones municipales de 2027". "Estaremos a la altura", aseguró ante la atenta mirada de los más de 140 militantes inscritos en el encuentro, que tuvo lugar en el Hotel Oca Puerta del Camino, en Santiago.

Para poder cumplir con sus objetivos, Gómez Besteiro anunció que antes de que termine el año celebrará Consello de Alcaldes e Alcaldesas para "tomar decisiones que protejan de verdad los servicios públicos". En este sentido, agradeció el trabajo de las ejecutivas provinciales y de las más de 300 personas que trabajan en los grupos sectoriales de la Ejecutiva. "La militancia es la primera piedra de la alternativa. Es desde ahí donde se empieza a dar vuelta a la situación de este país", subrayó, al tiempo que declaró que "seguiré recorriendo toda Galicia en un programa estable de encuentros".

Así, aprovechó para protestar por el "constante traspaso de competencias a los concellos sin financiamiento, especialmente en el Servizo de Axuda no Fogar (SAF)". Por ello, lanzó un reto directo al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda: "Si cree que el Estado le debe dinero, que denuncie. Y si tiene razón, lo apoyaremos. Mientras tanto, que pague lo que le corresponda".