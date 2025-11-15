Una masa de aire ártico 'congelará' Galicia tras el paso de la borrasca Claudia

El pasado martes irrumpía en Galicia la borrasca Claudia. Desde entonces han pasado cuatro días de fuertes precipitaciones que han llegado a acumular, según MeteoGalicia, más de 300 litros por metro cuadrado en la estación meteorológica de Fontecada, en Santa Comba, y han superado de largo los 200 en Rois, Lousame, Poio o Ribadumia. Una situación que durante este fin de semana parece que va a continuar, ya que, todas las previsiones apuntan que, hasta el domingo, seguirá lloviendo en nuestra comunidad.

Algúns números de #BorrascaClaudia en #Galicia:

➡️Desde o martes 11, temos estas 9 estacións con chuvia acumulada por riba de 200 l/m2, todas elas na metade oeste

➡️Canto máis ao norte e ao leste, as chuvias apenas aparceron, destacando Foz con menos de 10 l/m2 no mesmo período pic.twitter.com/gxXvsWYbaS — MeteoGalicia (@MeteoGalicia) November 14, 2025

Posibles tormentas este sábado

Galicia sigue este sábado bajo la influencia de las bajas presiones provocadas por la borrasca Claudia, ubicada de forma estacionaria desde hace días al oeste del territorio gallego. Con esta situación, se esperan precipitaciones más probables e intensas en la mitad sur y oeste de Galicia, que podrían venir acompañadas de aparato eléctrico. Por contra, en el norte podrán abrirse pequeños claros. En cuanto al viento, soplará moderado de componente sur en el interior y fuerte en el litoral atlántico. Las temperaturas continuarán sin muchos cambios, con mínimas de 10 grados en ciudades como Lugo o Santiago, mientras que las máximas alcanzarán los 17 grados en A Coruña, Vigo, Ferrol o Pontevedra.

A situación segue dominada pola #BorrascaClaudia moi próxima a #Galicia, enviándonos sucesivas liñas de inestabilidade . Teremos unha xornada de chuvias localmente fortes e de carácter tormentoso ⛈️ máis probables ao oeste.



A inestabilidade manterase ata o domingo👇 pic.twitter.com/LtmXjEuZOr — MeteoGalicia (@MeteoGalicia) November 14, 2025

Domingo inestable por los restos de Claudia

La jornada del domingo seguirá marcada por la inestabilidad atmosférica causada por los restos de la borrasca Claudia, que se irá desplazando a lo largo del día hacia el sur. Pese a esto, el día todavía estará pasado por agua con cielos nublados en general y con lluvias que serán más activas al oeste de Galicia, pudiendo llegar a ser localmente fuertes y puntualmente de carácter tormentoso.

Las temperaturas, sin cambios. Las mínimas seguirán rondando los 10 grados en zonas interiores de las provincias de Lugo y A Coruña. En cuanto a los valores máximos, serán las localidades costeras como Pontevedra o Vigo las que llegarán hasta los 16 grados. El viento seguirá soplando desde el sur de forma moderada, cambiando a norte por la noche, lo que propiciará un cambio en el tiempo para el lunes.

El lunes se va la lluvia, pero llega el frío

Tal y como explican desde MeteoGalicia, el pronóstico del tiempo en Galicia a corto plazo predice que el lunes, la llegada de una masa de aire ártico procedente de latitudes superiores, provocará que la semana comience en nuestra comunidad ganando influencia anticiclónica tras el paso de la borrasca Claudia, haciendo que después de una semana por fin cesen las lluvias.

Una mujer se proteje del frío y el viento en el paseo marítimo de A Coruña / Cabalar/EFE

Una situación que, al mismo tiempo, ocasionará un descenso notable de las temperaturas, dejando los valores mínimos por debajo de los 10 grados en buena parte del territorio gallego, los cuales seguirán descendiendo el martes, cuando los mercurios bajarán hasta los 3 grados en algunas zonas de Ourense.