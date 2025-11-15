Pontón comparte con la expresidenta argentina Cristina Kirchner la preocupación del BNG por "el avance de la extrema derecha"

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, mantuvo este sábado, en el marco de su viaje por Argentina, un encuentro con la expresidenta del país Cristina Fernández de Kirchner, con quien compartió la preocupación de los nacionalistas gallegos por "el lawfare y el avance de la extrema derecha". Tal como señaló la formación en un comunicado, en la reunión ambas analizaron la situación política de la región y la geopolítica internacional, examinando, entre otras cuestiones, el avance de "las fuerzas ultra", simbolizada en Argentina en "el Gobierno de Javier Milei".

"Es una amenaza para la democracia y para el mantenimiento de los derechos y libertades colectivas e individuales", señaló Pontón a este respecto. Así, la nacionalista transmitió su orgullo por el hecho de que en Galicia la extrema derecha tenga "nula representación institucional", lo que atribuyó a que la ciudadanía tiene en el BNG "una alternativa al PP a favor de la mayoría social".

Este no fue el único encuentro que Pontón mantuvo este sábado, y es que también visitó el Centro Galego de Buenos Aires. Desde allí, anunció que el BNG prevé aprovechar la tramitación de los presupuestos de 2026 para reclamar, vía enmienda, un incremento del 50% en la financiación para facilitar el retorno de los gallegos que así lo deseen.

"Galicia es un país de acogida y con un gran potencial que necesita mano de obra en muchos de nuestros sectores productivos: en el sector mar-industria, en el sector agroganadero como factor importante para revitalizar el medio rural, en el sector de la construcción y de los servicios. Y desde el BNG proponemos una Galicia abierta e inclusiva, donde todos los gallegos de la emigración son bienvenidos", subrayó, al tiempo que detalló que la propuesta del Bloque pasa por aumentar las partidas presupuestarias destinas a facilitar el retorno de emigrantes gallegos, hasta alcanzar los 21 millones de euros.