Suspendida la circulación ferroviaria entre Vigo y Ourense por el descarrilamiento de As Neves
Adif apunta a un desprendimiento de tierras como causa del siniestro del tren de mercancías
Renfe ya ha establecido un plan alternativo de trasporte por carretera y fletará autobuses entre las estaciones de Vigo Guixar y Ourense
R. V.
El descarrilamiento de un tren de mercancías en As Neves en la tarde de este sábado pudo haber sido causado por un desprendimiento de tierras.
Esta es la hipótesis que maneja Adif sobre un accidente que ha provocado lesiones leves al maquinista del tren, que necesitó ser atendido por los servicios médicos tras poder salir del vehículo por su propio pie.
El tren, propiedad de Captrain España, descarriló a última hora de la tarde en las inmediaciones del apeadero de la estación del municipio pontevedrés. Se compone de una cabeza tractora y 17 vagones, que transportaban bovinas de acero y cuyo único ocupante era su maquinista.
Aunque en un primer momento se pensó que estaba atrapado por los hierros, finalmente no fue así, según confirma el Centro de Atención ás Emerxencias (CIAE). El maquinista pudo salir a través de una ventana del tren, ayudado por los Bomberos de Ponteareas, que se movilizaron hasta el lugar del accidente junto a Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y Guardia Civil.
El conductor presentaba magulladuras, por lo que necesitó ser atendido por los servicios médicos. Por el momento, no han trascendido detalles sobre el motivo que originó el descarrilamiento, aunque Adif apunta a que se debe a un posible desprendimiento de tierras.
Suspendida la circulación ferroviaria entre Vigo y Ourense
El accidente obligó a suspender, a última hora de la tarde del sábado, la circulación de trenes entre Vigo y Ourense al quedar interceptada la vía en las proximidades de la estación de As Neves, por donde circula la ruta que une ambas ciudades. Esta situación se mantiene durante este domingo, tal y como traslada Adif.
En consecuencia, Renfe ha establecido un plan alternativo de trasporte por carretera y fletará autobuses entre las estaciones de Vigo Guixar y Ourense para los pasajeros que precisen utilizar esta ruta.
