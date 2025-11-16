Sánchez cumplió un tercio del pacto sellado con el BNG para su investidura

La legislatura estatal ha superado ya su ecuador, con serias dudas sobre si el Gobierno podrá finalmente agotarla dada su debilidad parlamentaria tras la ruptura con Junts y la investigación de diferentes tramas de corrupción en el seno del Ejecutivo que cuestionan su viabilidad. En este contexto, el equipo que preside Pedro Sánchez ha dado cumplimiento a un tercio del acuerdo de investidura que selló en noviembre de 2023 con el BNG.

El pacto tuvo lugar en unas circunstancias singulares, ya que el Gobierno no necesitaba el voto favorable de Néstor Rego para garantizar la investidura de Pedro Sánchez. Sin embargo, el BNG decidió poner un precio político a su apoyo y el PSOE lo aceptó en aras de disponer de una mayoría parlamentaria reforzada que cubriese las espaldas del Ejecutivo en el Congreso de los Diputados. «Somos o único partido que puxo sobre a mesa unha axenda galega para que o seu voto na investidura tivese unha utilidade práctica para Galiza. Iso non o fixeron os deputados elixidos nas circunscricións galegas polo PP, nin polo PSOE, nin por Sumar», reivindica Néstor Rego, en declaraciones a este diario, antes de valorar «positivamente» el grado de cumplimiento que el pacto ha tenido hasta este momento.

Entre lo ejecutado, destacan las bonificaciones de la AP-9 y la AP-53, con descuentos de entre el 50 y el 75% para usuarios frecuentes, que rápidamente se convirtieron en el ariete del BNG para destacar ante la ciudadanía gallega las bondades de su actividad legislativa en Madrid. «É unha disposición do acordo, da que xa se están beneficiando moitos galegos», destaca Rego.

María Jesús Montero y Ana Pontón sellan el pacto entre BNG y PSOE, en noviembre de 2023, flanqueadas por José Ramón Gómez Besteiro y Néstor Rego / Eduardo Parra

Sin embargo, este no es el único punto del pacto que ha afectado favorablemente al bolsillo de los gallegos ya que los descuentos de hasta el 100% en el transporte público de titularidad estatal, así como las ayudas directas a las comunidades y entidades locales para promover la reducción de, al menos, el 50% del precio de los abonos y títulos multiviaje del transporte público colectivo urbano y metropolitano se han mantenido hasta el fin del primer semestre de 2025. Desde entonces, el transporte de titularidad estatal es gratuito para menores de 15 años y los descuentos para el resto de los usuarios frecuentes son de entre el 40% y el 70%

En el ámbito social, el Gobierno cumplió la actualización de las pensiones conforme al IPC y reforzó las pensiones mínimas y no contributivas mediante complementos. La prestación por permisos parental se amplió hasta las 19 semanas, con la vigésima que comprendía el acuerdo todavía pendiente. Además, el Ejecutivo creó dos de los cinco juzgados de violencia de género comprometidos en Santiago y Ourense; los otros tres en Lugo, Pontevedra y Ferrol continúan esperando.

En materia lingüística, la Administración estatal completó la auditoría oficial del uso del gallego en sus portales web y RTVE dio pasos, aún modestos, en el incremento de la presencia del idioma propio de Galicia en sus retransmisiones. Desde el BNG apuntan que habrá noticias a este respecto en las próximas semanas.

En política territorial, la comisión mixta Estado-Xunta se reunió finalmente en abril de 2025, para formalizar la transferencia de la gestión del litoral, una competencia que la Xunta tuvo que batallar, incluso en los tribunales, después de que el Gobierno recurriese la norma ante el Tribunal Constitucional. Es cierto, que en el pacto con el BNG, el PSOE se comprometía a abordar el traspaso de todas las competencias restantes presentes en el Estatuto de Autonomía. Algo que no se ha dado. En este sentido, Rego considera que en el Gobierno estatal hay «predisposición» pero es la Xunta quien también «ten que querelas». Lo mismo sucede con la quita de deuda, el BNG logró a través del pacto un trato análogo al de Cataluña para Galicia, pero el Ejecutivo de Alfonso Rueda mantiene su rechazo a acogerse a esta condonación del déficit.

En infraestructuras viarias, la reapertura del viaducto de Castro el 30 de diciembre de 2024 permitió cumplir uno de los hitos más vigilados del acuerdo. La A-54 avanzó con la entrega del penúltimo tramo entre Palas y Melide el pasado mes de febrero y el Ministerio mantiene su compromiso de completarla antes de que finalice el año. La actuación en los tramos viales más peligrosos de la comunidad avanza de modo irregular. Se ejecutaron actuaciones en la N-6, en la N-550, la A-55, la N-541, la A-52, la N-120 y la N-640 —si bien, no en todos los trechos de alta siniestralidad—. Las vías en las que todavía no se han acometido actuaciones, y estaban incluidas en el acuerdo, son la AC12, la N551, la N555 y la PO11. En otro orden de cosas, el segundo tramo del paseo de entre Marín y Pontevedra se encuentra en fase técnica.

El ferrocarril dibuja un escenario de progreso lento, pero sostenido. El bypass de Betanzos está en exposición pública; el estudio informativo del enlace directo A Coruña–Ferrol también; la modernización del tramo Guillarei–Redondela fue adjudicada por 49 millones; y las frecuencias ferroviarias OSP previas a la pandemia se han recuperado en un 89%, en cifras del Ministerio de Transportes. Siguen en trámite el estudio para un servicio de cercanías, los desarrollos del Corredor Atlántico en Galicia y la mejora del FEVE, Mientras que el la variante Curtis–Ordes, cuyo estudio se adjudicó finalmente este año.

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, saluda a Pedro Sánchez en una imagen de archivo / Europa Press

Todos los asuntos que afectaban a la capital gallega se han consumado ya: la EDAR ya cuenta con financiación estatal del 80%; el Consorcio recibe cada año un 10% más de aportación estatal; y la estación intermodal adoptó su nueva denominación. «Tódolos puntos que tiñan que ver con Santiago están cumpridos», se felicita Néstor Rego.

Más allá de la valoración positiva de la ejecución del acuerdo hasta el momento, el diputado nacionalista defiende que la falta de Presupuestos que alega el PSOE para no avanzar de un modo más ágil en la agenda gallega no le vale: «Cando queren, fan modificacións orzamentarias, como fixeron para incrementar o gasto militar en máis de 10.000 millóns». Es por ello que Rego asegura que continuará presionando y vigilante para que el pacto siga implementándose, a la par que sentencia: «Se o BNG tivese unha forza maior, e polo tanto máis capacidade para condicionar as maiorías parlamentarias, os avances serían maiores e máis rápidos».

Los compromisos pendientes que siguen todavía congelados

La cara menos amable del acuerdo entre el BNG y el PSOE está en los compromisos en los que, más allá de un retraso o una ejecución parcial, no han iniciado ninguna actuación concreta.

La variante de la N-640 a su paso por el casco urbano de A Estrada es uno de esos vacíos: ni proyecto ni calendario ni impulso institucional. Lo mismo sucede con la electrificación y modernización de la línea A Coruña-Lugo, cuyo estudio funcional sigue sin arrancar o con la renovación del material rodante y la mejora de las frecuencias en la línea que conecta Vigo y Oporto.

En materia cultural y lingüística, sigue pendiente la partida de 15 millones para la adaptación digital del gallego. Tampoco ha habido avances en el apoyo institucional del Gobierno ala recepción de radios y televisiones portuguesas en Galicia.

En el ámbito social, continúa sin cumplir el objetivo de que la Administración General del Estado financie el 50% de la Ley de Dependencia en territorio gallego. En 2024, hubo un incremento del 5,8% en los recursos que el Estado aporta para financiar estos servicios pero se encuentra lejos aún de los términos que marca la ley y recoge el pacto entre PSOE y BNG. También sigue sin resolverse la promesa de eliminar la doble imposición que sufren los emigrantes retornados con pensiones del extranjero. Existen convenios bilaterales con determinados países pero no un plan holístico que resuelva la esta situación en su conjunto.

El Gobierno no ha movido pieza tampoco en el saneamiento de las rías tras las actuaciones realizadas en O Burgo. Un punto que es muy importante para los nacionalistas. «Temos unha riqueza enorme nas nosas rías que está en parte estragada e en parte non utilizada polas malas condicións que teñen algunhas delas», apunta Rego, que considera que la sociedad gallega se dará cuenta de la importancia de estos trabajos una vez se reactive la actividad marisquera en O Burgo ya que percibirán como «as condicións serán mellores medioambientalmente e, polo tanto, tamén se mellorará dende o punto de vista produtivo».