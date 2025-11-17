84 muertos en carretera en lo que va de año en Galicia: “La rutina no puede hacernos insensibles ante estas cifras”

Cada cifra esconde un nombre, una historia y un vacío imposible de llenar. En Galicia, 84 personas fallecieron en las carreteras en lo que va de año, un drama que el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, calificó este lunes de “inasumible” y que recuerda que “la rutina nunca debe volvernos insensibles" ante esta tragedia en el asfalto.

En un acto con motivo del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Violencia Vial, celebrado en el Centro de Gestión de Tráfico del Noroeste y que se conmemora el tercer domingo de noviembre, Blanco apeló a la necesidad de “reforzar sin descanso” la prevención para frenar el aumento de la siniestralidad en las carreteras gallegas, cuatro fallecidos más que hace un año (+5%) y 13 más que en 2023 (+18%).

El delegado recordó que a lo largo de este 2025 se han puesto en marcha múltiples campañas de seguridad vial impulsadas por la Dirección General de Tráfico y la Guardia Civil, centradas en la velocidad, el consumo de alcohol y drogas, el uso del cinturón y sistemas de retención infantil, las distracciones al volante y el estado de los neumáticos. "La prevención salva vidas y no vamos a bajar la guardia”, aseguró, al tiempo que apeló a la responsabilidad y prudencia de los conductores. “Cada fallecido es un drama y una responsabilidad colectiva. No podemos permitir que la rutina nos haga insensibles ante estas cifras”, sentenció.

Acto en el Centro de Gestión de Tráfico, con motivo del Día Mundial de la Violencia Vial. / L. O.

Blanco puso especial énfasis en los colectivos vulnerables —peatones, ciclistas y motoristas— que representan ya más del 50% de las víctimas mortales en la red viaria de Galicia en los últimos años. “Son ellos quienes más sufren las consecuencias de la violencia vial y debemos protegerlos con mayor firmeza”, señaló.

El acto incluyó la lectura de los manifiestos conmemorativos por parte de la jefa provincial de Tráfico, Victoria Gómez, y la delegada de Stop Accidentes en Galicia, Jeanne Picard, quienes insistieron en la necesidad de una ciudadanía más consciente y comprometida y urgieron atención para las personas afectadas por la violencia vial. También se proyectó un vídeo de sensibilización elaborado por la asociación.

La convocatoria contó con la presencia de del general jefe de la 15ª Zona de la Guardia Civil, Miguel Ángel González Arias; y del jefe regional de Operaciones de la Policía, Gumersindo Vila, así como del teniente coronel jefe da Agrupación de Tráfico da Guardia de Galicia, Antonio Hidalgo, entre otros.