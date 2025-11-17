Bomberos forestales de Galicia demandan un servicio operativo todo el año: «No se está haciendo una valoración responsable de lo que pasó este verano»

Durante los meses de julio y agosto los gallegos vivieron el mayor fuego de su historia. Incontables hectáreas arrasadas, casas destruidas, brigadistas gravemente heridos y terreno que todavía se está recuperando. Precisamente hoy unos 1.000 bomberos forestales son despedidos del servicio dada la suspensión de sus contratos. Por ello, trabajadores y trabajadoras del Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais (SPIF) se concentran desde esta mañana delante del edificio administrativo de la Xunta en San Caetano (Santiago de Compostela) «en demanda de un servicio 100 % público y profesional» que se mantenga activo durante todo el año, según la Confederación Intersindical Galega (CIG), convocante de la manifestación.

Para Xulio Saiáns, bombero forestal y delegado de la CIG, la Xunta «no actúa con responsabilidad». Defiende que este personal puede ser clave en los trabajos de «restauración de las zonas incendiadas» así como de prevención «para que el año que viene los incendios sean con menos intensidad». «No se está haciendo una valoración responsable de lo que pasó este verano y nosotros tenemos mucho que decir porque estamos a pie de fuego; somos parte de la solución a las olas de incendios», protesta Saiáns.

Los manifestantes solicitan la creación de un servicio de bomberos forestales público que pueda prevenir los incendios durante todo el año y colabore en las tareas de restauración y contención en las comarcas devastadas por las llamas.

Multiemergencias que «se repetirán en el rural»

En declaraciones a la agencia EFE, Saiáns incidió en la extrema gravedad de estos nuevos incendios que «trascienden a la capacidad de extinción por medios humanos» y vaticina que estas situaciones se van a «repetir por tal y como está hoy en día el rural». En ese sentido, señala «la mayor frecuencia con la que se dan las olas incendiarias» y su voracidad, alimentadas también por el cambio climático.

Los manifestantes consideran que uno de los puntos principales a mejorar también es la formación. «Nosotros atendemos multiemergencias porque apagamos el fuego pero también defendemos aldeas y espacios naturales», reivindica. «Está entrando gente a trabajar con poca o ninguna formación».

La gestión de los incendios

Desde la CIG añaden que otras autonomías acataron una mejora de las condiciones laborales del personal de extinción de incendios. Pero lamentan que la Consellería de Medio Rural, que no ha dado respuesta a sus reivindicaciones, «ignore las necesidades del servicio» y «abandone» a los brigadistas «negándose a abrir una mesa de negociación».