Buscan a una mujer de 73 años desaparecida en Avión

Continúa la búsqueda de una vecina de Avión (Ourense) desaparecida en la tarde del domingo, día 16. El 112 Galicia recibió sobre las 19.00 horas el aviso de este suceso, ocurrido en la zona de Rubillón, en el municipio avionés.

La septuajenaria mide, aproximadamente, 1,65 metros. Vestía una chqueta de punto de color blanco y unos pantalones de chándal verdes.

El GES de Avión, la Guardia Civil y voluntarios Protección Civil iniciaron las labores de búsqueda ayer por la tarde, contando con la unidad de Drons del Grupo de Apoio Loxístico (GALI) de la Axencia Galega de Emerxencias (Axega). Precisamente la Benemérita ha informado esta mañana que no hay novedades sobre la desaparición de la anciana.

Desde el Concello de Avión piden a los ciudadanos que contacten de inmediato con los servicios de emergencia o con las autoridades si la han visto o tienen cualquier información. Además, solicitan que se comparta esta alerta para facilitar su localización.