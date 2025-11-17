Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Buscan a una mujer de 73 años desaparecida en Avión

Fue vista por última vez en la tarde de este domingo y padece Alzheimer

Vestía una chaqueta de punto blanca y unos pantalones de chándal verdes

La vecina de Avión desaparecida.

La vecina de Avión desaparecida. / Cedida

El Correo Gallego

Continúa la búsqueda de una vecina de Avión (Ourense) desaparecida en la tarde del domingo, día 16. El 112 Galicia recibió sobre las 19.00 horas el aviso de este suceso, ocurrido en la zona de Rubillón, en el municipio avionés.

La septuajenaria mide, aproximadamente, 1,65 metros. Vestía una chqueta de punto de color blanco y unos pantalones de chándal verdes.

El GES de Avión, la Guardia Civil y voluntarios Protección Civil iniciaron las labores de búsqueda ayer por la tarde, contando con la unidad de Drons del Grupo de Apoio Loxístico (GALI) de la Axencia Galega de Emerxencias (Axega). Precisamente la Benemérita ha informado esta mañana que no hay novedades sobre la desaparición de la anciana.

Desde el Concello de Avión piden a los ciudadanos que contacten de inmediato con los servicios de emergencia o con las autoridades si la han visto o tienen cualquier información. Además, solicitan que se comparta esta alerta para facilitar su localización.

