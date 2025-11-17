Carmen Eiró: «A Fiscalía é proximidade, humanidade e rigor»

No se trata solo de un relevo en la cúpula judicial, sino de un gesto cargado de simbolismo. Carmen Eiró Bouza se convirtió hoy en la primera mujer en ocupar la Fiscalía Superior de Galicia, un nombramiento que marca un hito en la representación femenina dentro del Ministerio Público gallego. La elección de la hasta ahora fiscal de Medio Ambiente, impulsada por el fiscal general del Estado, Álvaro García-Ortiz, refleja tanto la confianza en su trayectoria como la continuidad de una línea de trabajo compartida en el ámbito medioambiental.

“Hai tres palabras que para min identifican a Fiscalía: proximidade, humana e rigor” declaró en un discurso íntegramente en gallego durante su toma de posesión este lunes, en un acto que llega en un momento delicado para la Fiscalía General del Estado, con García Ortiz inmerso en un proceso judicial histórico en el Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos en el caso de fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. El fiscal general, que acudió al acto reforzando la idea de continuidad y confianza mutua, fue quien propuso a Eiró para liderar la Fiscalía gallega. Ambos han desarrollado su carrera en la misma especialidad: García Ortiz ejerció como fiscal delegado de Medio Ambiente en Galicia durante casi dos décadas, hasta que en marzo de 2020 se trasladó a Madrid, primero como jefe de la Secretaría Técnica del Ministerio Fiscal y, dos años más tarde, como fiscal general del Estado.

Para Eiró es un “honor e gran responsabilidade ser a primeira muller ao fronte da Fiscalía galega”. “É máis que un posto, é un compromiso ca ciudadanía y ca xustiza”, defendió al tiempo que quiso destacar que “as cousas importantes non se fan con ruído, senón en silencio e con firmeza”.

En su discurso, la nueva fiscal superior de Galicia tuvo unas palabras par García Ortiz, en su primer acto tras el juicio, para agradecerle la confianza depositada y para referirse, sin citarlo, al reciente proceso. "Grazas ao fiscal xeral do Estado pola confianza depositada en min. Compartimos camiño desde o ano 2005, a sú cercanía, o seu apoio, a súa serenidade, prudencia e o seu compromiso co Estado de Dereito está fóra de toda dúdad", alegó Eiró.

Entre los retos a los que se enfrenta, la nueva responsable del Ministerio fiscal en Galicia destacó la lucha contra la violencia de género, la protección de la infancia, de las personas mayores y de las personas con discapacidad, los delitos medioambientales -en especial los incendios forestales, la corrupción, la criminalidad económica y los delitos digitales. Sobre los casos de acoso escolar, apostó más investigación, sanción y prevención. Y ante la ola de incendios de este verano y que otros años devoran los montes gallegos, Eiró, hasta ahora fiscal de Medio Ambiente en Galicia, advirtió de que estos delitos “non poden quedar impunes”. “Hai que incentivar a prevención para que xeracións futuras poidan disfrutar das nosa terra”.

Y también quiso poner enfásis en la defensa del uso del gallego, “unha parte esencial do que somos”, por lo que aseguró, defenderá “que o galego teña o seu espazo natural na xustiza con normalidade e orgullo”.

Por su parte, el presidente de la sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Luis Fernando de Castro, aludió en su intervención a la mayor presencia femenina en puestos de responsabilidad en la justicia gallega, lo que -destacó- supone un "cambio estructural que merece ser subrayado".

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la toma de posesión de la fiscal superior de Galicia, Carmen Eiró. / EFE / Cabalar