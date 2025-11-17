Una masa de aire ártico desplomará las temperaturas esta semana en Galicia: ¿Llegará la nieve?

Galicia se prepara esta semana para recibir una auténtica ola de frío. Después del paso de la borrasca Claudia, todos los modelos de MeteoGalicia apuntan a que una masa de aire ártico va a provocar un descenso acusado de las temperaturas, con mínimas que descenderán notablemente, viento del norte y posible formación de heladas en las primeras horas de las mañanas, pudiendo incluso hacer que caigan las primeras nieves de la temporada en nuestra comunidad.

Claves no tempo da vindeira semana:



🔹Adeus a Claudia.

🔹Benvida á masa de aire ártico.



O descenso da temperatura notarase no período mércores-xoves-venres. Tamén haberá algunha precipitación, especialmente o xoves, polo que cómpre estar pendentes da cota de neve ❄️ pic.twitter.com/khZhox7A4M — MeteoGalicia (@MeteoGalicia) November 16, 2025

Aumento de la influencia anticiclónica

Este lunes, y después de varios días en los que la borrasca Claudia ha llegado a acumular más de 300 litros por metro cuadrado en la estación meteorológica de Fontecada, en Santa Comba, la llegada de la masa de aire ártico aumentará la influencia anticiclónica en Galicia, por lo que el pronóstico facilitado desde MeteoGalicia predice que, con las altas presiones generando circulación de nordés, la tendencia comenzará a ser la de aparición de claros en los cielos gallegos.

Pero esta masa de aire frío, que nos librará de momento de la lluvia, también viene acompañada de un notable descenso en las temperaturas. Durante esta madrugada, los mercurios ya han descendido hasta los 6 grados en zonas de Lugo y hasta los 9 grados en puntos de Santiago y Ourense, quedándose en los 10 en las ciudades costeras de A Coruña, Pontevedra o Vigo. En cuanto a los valores máximos, oscilarán entre los 19 grados de Vigo y los 14 de Lugo

El martes más frío y nieblas en el interior

Con las altas presiones acercando aire frío desde el Atlántico norte, la situación atmosférica tenderá a estabilizarse. De esta forma, se espera que la del martes sea una jornada con grandes aperturas de claros cuando más al sur de Galicia, pudiendo estar todavía nublado en zonas como la Mariña lucense.

Otra de las consecuencias de esta ola de frío que se aproxima será la de la formación, en las primeras horas del martes, de bancos de niebla persistentes en puntos del interior, que tardarán en ir disipándose. Las temperaturas mínimas volverán a descender significativamente, pudiendo bajar hasta los 3 grados en Lugo y a los 6 en lugares como Santiago, Pontevedra y Ourense. Las máximas quedarán en torno a los 15 grados.

Las bancos de niebla serán persistentes y tardarán buena parte del día en disiparse / Alejandro Garcia Calzado

¿Llegará la nieve?

La llegada de esta masa de aire ártico seguirá dejando un descenso importante de las temperaturas en las jornadas del jueves y del viernes. Según el parte del servicio de meteorología gallego, para el final de semana se esperan algunas precipitaciones en forma de lluvia -especialmente el jueves-, por lo que, con los termómetros marcando valores tan bajos, podrían llegar a caer los primeros copos de nieve de la temporada en cotas relativamente bajas.

Ya durante el fin de semana, el frío provocado por esta masa de aire del norte se irá retirando, dejando paso a un nuevo frente que posiblemente devuelva la lluvia a Galicia.