Nace en Galicia el "primer gran festival de invierno": 12 horas de música urbana con C Marí, MDA o Jarfaiter

Lejos queda ya el verano, la época predilecta de los festivales en España; sin embargo, este mes de noviembre, llegará a Galicia una nueva propuesta, el "primer gran festival internacional de invierno", que estará dedicado íntegramente a la música urbana.

Precisamente, el sector underground vive un momento de efervescencia en la comunidad, convirtiéndose Galicia en uno de los grandes epicentros de la música urbana nacional. Prueba de ello no son solo las grandes figuras, tanto emergentes como consolidadas, salidas de nuestra tierra (Hard GZ, Arce, Lopes, Boyanka Kostova), sino también el gran peso que están teniendo entre las nuevas propuestas.

Tras los pasos del Lingua Urbana

En este contexto, tras el reciente éxito del Lingua Urbana Fest el pasado 29 de agosto en Santiago o del Rompetiño Jump de Porto do Son, este noviembre Galicia contará con una nueva propuesta en la que dar cabida a la música urbana.

Se trata del OVERFEST, un proyecto que nace de la evolución de Overdose Club, y que se celebrará el 29 de noviembre en Chanteclair, Pontecesures, donde se darán cita una decena de artistas, algunos de gran renombre internacional.

El festival promete una jornada de 12 horas son la escena urbana como eje y se presenta como "un punto de encuentro para una generación conectada por el arte, la música y la identidad urbana", así como un "escaparate esencial para el presente y futuro de la música urbana".

Cartel del OVERFEST / Cedida

Un cartel con grandes nombres

El cartel de este primer OVERFEST mezcla figuras consolidadas del panorama urbano nacional con artistas emergentes y propuestas gallegas de alto potencial. Uno de los grandes nombres de este festival es C Marí. El valenciano es uno de los grandes nombres propios de la escena actual con su marcada versatilidad, explorando desde el reguetón romántico al trap o la bachata y superando el medio millón de oyentes mensuales.

El autor de temas como Contacto (junto a John Pollón) o Sempapa compartirá escenario con otros nombres de gran peso dentro de la industria como el abulense Jarfaiter (Política de parque), el zaragozano MDA (Control remoto) o el dúo andaluz Xiyo & Fernández (Ruina, colaboración con Quevedo y Yung Beef).

Junto a ellos completan el cartel nombres como El Virtual & Pedro Ladroga (Café con Baileys), G La Sosita (DuoLingo), Biberon (Camino recto), West Dubai (Sake, junto a Duki), Euskoprincess (Manin), La Diferencia 2006 (Dime), LosDeLa9 (Enredados), Tekilas (Sabe a chicle, junto a Recycled J) y Burgas Vandal (Enamorao de las Dos).

La esencia de Overdose Club

Este proyecto se trata de una iniciativa autogestionada, sin apoyo institucional, gestionada por el artista vigués Kaixo, reconocido como uno de los pioneros en introducir los nuevos sonidos del trap y sus subgéneros en la escena musical española.

En 2014, Kaixo, uno de los miembros destacados del colectivo Banana Bahía Music (Dirty Suc, Dani Ble, Elecesar, Beauty Pikete, Royce Rolo, Tekilas, Yung Noguera y Movinfast), fundó Overdose Club, una plataforma que ha servido como trampolín a estrellas emergentes y como "espacio de referencia" para los nuevos sonidos urbanos en Galicia.

Varios miembros del colectivo Banana Bahía Music / FdV

Con más de una década de experiencia, el proyecto se ha consolidado como una referencia cultural, estableciéndose como uno de los eventos más longevos y relevantes de Galicia relacionados con el trap y la música urbana de vanguardia. Ahora, con la llegada de OVERFEST, la iniciativa da "el salto a la sala al gran formato", aunque sin perder su esencia: "música urbana de vanguardia, calidad artística, cultura callejera y urbana".

Las entradas para el festival pueden adquirse desde la web del mismo (disponible en este enlace) desde 38,50 euros (35 euros el coste de la entrada y 3,50 por gastos de gestión). Por su parte, el día del evento, en la puerta, las entradas tendrán un coste de 45 euros.