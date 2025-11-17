¿Hay que pagar 30 euros para ver las luces de Navidad de Vigo?

"Para los que seáis de fuera, importante: este año entrar en la zona de la navidad cuesta 30 euros", escribía un usuario en X este pasado domingo en alusión a las luces navideñas de Vigo.

Si hay un momento marcado en rojo en el calendario, especialmente para los amantes de la Navidad, son las luces de la ciudad olívica que, desde hace ya unos años, se han convertido en todo un referente. La gran maquinaria navideña se encendía el pasado 15 de noviembre bajo la premisa de ser "la más grande de su historia".

Para los que seais de fuera, importante:



Este año entrar en la zona de la navidad cuesta 30 euros.



Es algo a lo que no se le da ha dado mucha publicidad porque alcalde le interesa que la gente venga sin saberlo. https://t.co/ku1OQwgSzo pic.twitter.com/v9y7vDN6ZW — LLC (@LBCelta) November 16, 2025

Así, y hasta el próximo 11 de enero, Vigo estará llena de luces, atracciones, mercadillos y otros atractivos, entre los que no faltan algunos de sus platos fuertes como son la noria gigante, la pista de hielo o los trenes.

¿Hay que pagar 30 euros?

Pero volviendo al tuit, que acumula más de 600.000 visualizaciones y reacciones de todo tipo, ¿hay que pagar para ver las luces o no?

Si bien la respuesta debería estar clara para todo el mundo a estas alturas -sin entrar a debatir sobre la imagen de la entrada creada con IA o la ironía del propio tuit-, fueron muchas las personas que se lo han creído y que incluso preguntaron a grok -el asistente de IA de X- si era cierta la información.

Paralelamente, otros usuarios de X siguieron la broma e ironizaron sobre la subida del precio en función de la fecha o de si eras empadronado o no. "Eso es mentira, fui ayer con mi familia y ya se habían acabado las de 30€, ya solo quedan de 50", apuntaba un usuario a este respecto. "Ese es el precio de noviembre. En diciembre sube a 50€ y en el puente a 80€", añadía otro.

Bromas aparte, seguro que todavía hay algún despistado que piensa que sí, que hay que pagar.